Son Dakika Haberleri: Huzurevinin Asırlık Çınarına Doğum Günü

Huzurevinin Asırlık Çınarına Doğum Günü

21 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 100'üncü yaşını kutlayan Şevket Özcan'la birlikte doğum günü pastası kesti.

Huzurevinin Asırlık Çınarına Doğum Günü, System.String[]

Başkan Aktaş, anne ve babasını görme imkanı bulunan ancak ihmal eden herkese seslenerek, "Mutlaka en kısa zamanda gidin, onların hayır duasını alın" dedi.

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 100'üncü yaşını kutlayan Şevket Özcan'la birlikte doğum günü pastası kesti. Başkan Aktaş, anne ve babasını görme imkanı bulunan ancak ihmal eden herkese seslenerek, "Mutlaka en kısa zamanda gidin, onların hayır duasını alın" dedi.

Bursa'da göreve başladıktan sonra fırsat buldukça huzurevini ziyaret edip, yaşlılarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez çok farklı bir etkinlik için Huzurevi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde üç yıldır kalan Şevket Özcan'ın 100 yaşına basması nedeniyle Huzurevi yönetimi tarafından doğum günü etkinliği düzenlendi. Asır Şevket dede ve huzurevi sakinlerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Başkan Aktaş, öğle yemeğini yaşlılarla yedikten sonra, doğum günü etkinliğine katıldı. Şevket Dede ve huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Aktaş'a, Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile Umre ziyaretine giden huzurevi sakinleri hurma ve zemzem hediye etti. Şampiyon olan huzurevi bocce takımını da tebrik eden Başkan Aktaş, daha sonra 1 asrı geride bırakan Şevket Özcan ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

Hayır duası alın

Huzurevi sakinlerinin zamanları en iyi şekilde geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkıyı verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, anne babasını ihmal eden vatandaşlara da seslendi. Anne babasını görme imkanı olup da ihmal edenlere seslenen Başkan Aktaş, "Mutlaka en kısa zamanda giden, onların hayır duasını alın. Bakın Şevket amca 100 yılı geride bıraktı. Soruyorum kendisine 100 yıl nasıl geçti diye. 'Bir şey anlamadım gelip geçti' diyor. O yüzden mutlaka büyüklerimizi ziyaret edip, hayır dualarını alalım. Ben tüm huzurevi sakinlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:52 Kaynak: Bültenler

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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