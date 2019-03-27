Huzurevinin Bakımını Hükümlüler Yapıyor

Sivas'ta İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevinin bakım ve onarım çalışmalarını denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler gerçekleştiriyor.

Sivas'ta İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevinin bakım ve onarım çalışmalarını denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler gerçekleştiriyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve denetimli serbestlikten yararlanan 7 hükümlü, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bahçesinde çevre düzenlemesinin yanı sıra huzurevinin bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor.



Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, huzurevinde çalışan hükümlüleri ziyaret etti. Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün çalışmasını yerinde incelediklerini belirten Ayhan, modern ceza yöntemlerinin zamana göre değiştiğini belirtti.



Bunun en güzel örneklerini Sivas'ta gördüklerini aktaran Ayhan, "Cezaevinden çıkan hükümlülerden mesleklerine ve yeteneklerine göre istifade ediliyor. Daha önce de hükümlülerimiz tatil dönemlerinde okullarımızda çok yoğun bir şekilde tamir ve bakım faaliyetleri yapmıştı. En son Fidanlık Müdürlüğümüzle beraber birçok hükümlümüz fidan dikti. Huzurevimizde de buranın çevre bakımlarını ve onarımlarını yaparak güzel bir faaliyette bulunuyorlar. Bunlar hem toplumsal açıdan bir katma değer hem de modern ceza yöntemleri açısında güzel bir uygulama. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ayhan, huzurevi sakinlerini de ziyaret ettiklerini belirterek, yaşlıların duasını aldıklarını kaydetti.

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