Son Dakika Haberleri: Huzurevinin Onarımını, Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Yapıyor

Huzurevinin Onarımını, Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Yapıyor

18 dakika önce

SİVAS'ta İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bakım ve onarım çalışmalarını denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler gerçekleştiriyor.

Huzurevinin Onarımını, Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Yapıyor, System.String[]
SİVAS'ta İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bakım ve onarım çalışmalarını denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler gerçekleştiriyor. 

Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve denetimli serbestlikten yararlanan 7 hükümlü, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bahçesinde çevre düzenlemesinin yanı sıra huzurevinin bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, huzurevinde çalışan hükümlüleri ziyaret etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler huzurevinde kalan yaşlılarla da sohbet etti.

Programın ardından açıklamada bulunan Vali Ayhan, Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmasını yerinde incelediklerini belirterek, "Modern ceza yöntemleri zamana göre değişmektedir. Bunun en güzel örneklerini Sivas'ta yaşamaktayız. Cezaevinden çıkan hükümlüler, mesleklerine ve yeteneklerine göre istifade ediliyor. Daha önce de hükümlülerimiz tatil dönemlerinde okullarımızda çok yoğun bir şekilde tamir ve bakım faaliyetleri yapmıştı. En son fidanlık müdürlüğümüzle beraber birçok hükümlümüz fidan dikti. Huzurevimizde de hem buranın çevre bakımlarını ve onarımlarını yaparak güzel bir faaliyette bulunuyorlar. Bunlar hem toplumsal açıdan bir katma değer hem de modern ceza yöntemleri açısında güzel bir uygulama. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:48 Kaynak: DHA

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak, Sivas, Güncel
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