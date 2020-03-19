Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse (COVID-19) karşı başlattığı dezenfekte işlemleri kapsamında, virüse karşı risk grubunda bulunan yaşlıların misafir edildiği huzurevlerini de periyodik olarak dezenfekte etmeye başladı.

Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse (COVID-19) karşı başlattığı dezenfekte işlemleri kapsamında, virüse karşı risk grubunda bulunan yaşlıların misafir edildiği huzurevlerini de periyodik olarak dezenfekte etmeye başladı.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüse karşı halk sağlığını korumak adına başlatılan dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Türkiye'de korona virüsün pozitif çıktığı vakaların görülmesiyle birlikte toplu olarak kullanılan yerler, Büyükşehir ekipleri tarafından sıkı dezenfeksiyon çalışmalarıyla hem sterilize ediliyor hem de denetleniyor.


Dezenfekte çalışmalarına periyodik olarak devam eden Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı ekipleri, virüse karşı risk grubunda bulunan yaşlıların misafir edildiği huzurevlerini sterilizasyon çalışmaları kapsamında dezenfekte ediyor. Huzurevi sakinlerinin temas ettiği her noktayı titizlikle temizleyen ekipler, çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.


Öte yandan, toplu taşıma araçları, ibadethane, okul, muhtarlık, huzurevi, dernek gibi çok sayıda yurttaşın bulunduğu mekanlar, ekipler tarafından sıkı dezenfeksiyon çalışmalarıyla sterilize edilirken, ilçelerden gelen dezenfeksiyon talepleri de hızla karşılanıyor. Üçer kişiden oluşan iki ekibin biri Akdeniz ve Toroslar, diğeri Yenişehir ve Mezitli bölgesinden gelen talepleri yerine getiriyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:29 Kaynak: İHA

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