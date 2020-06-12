Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak,... - Son Dakika

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.

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24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı