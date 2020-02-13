Huzurevlerinde "Ağız ve diş sağlığı" taraması gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevlerinde 'Ağız ve diş sağlığı' taraması gerçekleştirildi - Son Dakika

Huzurevlerinde "Ağız ve diş sağlığı" taraması gerçekleştirildi

6 saat önce

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılara yönelik "Ağız ve diş sağlığı" taraması gerçekleştirildi.

Huzurevlerinde

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılara yönelik "Ağız ve diş sağlığı" taraması gerçekleştirildi.


"2020 Yılı Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" teması kapsamında Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılara ve personellerine yönelik "Ağız ve diş sağlığı" konulu eğitim düzenlendi, akabinde "Ağız ve diş sağlığı" taraması gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen eğitim ve yapılan taramalar neticesinde "Yaşlılar ve kuruluş personeli" koruyucu/önleyici yaklaşımlar çerçevesinde ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek, takip süreçleri başlatıldı.


Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında belirli periyotlar ile sağlık taramaları devam edeceği açıklandı. - EDİRNE

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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