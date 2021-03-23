Huzurevlerinde "Dijital Bahar" projesi başladı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerinde oluşturulan teknoloji odaları aracılığıyla yaşlı vatandaşların sevdikleriyle bir araya gelmesine imkan tanıyan "Dijital Bahar" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Selçuk, bakanlık himayesinde Turkcell tarafından huzurevi sakinlerini teknoloji ile hayata daha güçlü bağlamak amacıyla başlatılan projenin Seyranbağları Huzurevinde düzenlenen tanıtım programında, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile birlikte proje kapsamında huzurevinde oluşturulan Dijital Bahar teknoloji odasının açılışını yapan Selçuk, "Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah nice baharlara." dedi.

Teknoloji odasında yaşlılarla sohbet eden, incelemelerde bulunan Selçuk, huzurevi sakinleriyle dijital kitap okudu, dijital gözlük taktı, ardında da dijital görüşme kabinine girdi.

Bakan Selçuk, ayrıca teknoloji odasından İstanbul Maltepe Huzurevine de canlı bağlandı. Buradaki huzurevi sakinlerinin kendisini çok sevdiklerini ve özlediklerini belirtmesi üzerine Selçuk, gönüller bir olduğunda bir şekilde buluşulabildiğini ve tekrar bu huzurevine ziyarette bulunacağını dile getirdi.

Teknoloji odasındaki incelemelerin ardından Turkcell Genel Müdürü Erkan tarafından Bakan Selçuk'a daha önce huzurevlerine bulunduğu ziyaretlerden fotoğrafların yer aldığı dijital fotoğraf albümü hediye edildi.

Huzurevi sakinleri de Selçuk'a Ayasofya Camisi'nin maketini hediye olarak sundu.

"Huzurevi sakinlerini pandeminin etkilerinden uzaklaştırmayı amaçlıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Erkan, tanıtım programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Turkcell'in özellikle salgın döneminde 65 yaş ve üstü kişilere evlerinde destek verdiğini belirterek, bu projeye de "ikinci bahar" ifadesinden esinlenerek, Dijital Bahar ismini verdiklerini anlattı.

Erkan, "Huzurevlerinde yaşayan büyüklerimizin dijital ortamda sevdikleriyle buluşmasının yanı sıra Çanakkale Müzesi, Ayasofya Camisi, kutsal topraklar gibi yerleri VR gözlükleri ile bulundukları yerden dolaşabilecekleri dijital ortamlar oluşturduk. Bu sayede onları bir miktar pandeminin etkilerinden uzaklaştırmayı, keyif almalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Projenin ilk etapta İstanbul'daki Maltepe ve Ankara'daki Seyranbağları Huzurevinde hayata geçirildiğini belirten Erkan, teknoloji odalarının sayısını her geçen yıl artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Erkan, "Büyüklerimizin dijital ortamla yakınlaşmasını ve bu sayede sevdikleriyle daha yakın olmasını sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinleri teknoloji odalarında sevdikleriyle hasret gideriyor

İlk etapta İstanbul'daki Maltepe ve Ankara'daki Seyranbağları Huzurevlerinde oluşturulan "Dijital Bahar" teknoloji odaları, huzurevi sakinlerine BiP uygulaması aracılığıyla sevdikleriyle bir araya gelme imkanını tanıyor.

Yaşlılar ayrıca "TV+, Fizy ve Dergilik" gibi uygulamalarla bu odalarda keyifli vakit geçirebiliyor.

Proje kapsamında teknoloji odalarında VR alanı da oluşturuldu. Huzurevi sakinleri bu alandaki VR gözlükleri sayesinde Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Sultanahmet Camii ve Kutsal Topraklar'ı bulundukları yerden ziyaret edebilecek.

Projeyle ayrıca dijital okur yazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinliklerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.