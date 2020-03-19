Huzurevlerinde korona virüs tedbirleri yükseltildi - Son Dakika

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Huzurevlerinde korona virüs tedbirleri yükseltildi
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip korona virüs tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini belirterek, bu çerçevede yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini, personelin de huzurevine...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip korona virüs tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini belirterek, bu çerçevede yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini, personelin de huzurevine girişlerde ateş ve solunum takibinin yapılacağını bildirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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