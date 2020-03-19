Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri yükseltildi - Son Dakika
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Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri yükseltildi

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni tip koronavirüse karşı özel ve resmi tüm huzurevleri ile yaşlı bakım kuruluşlarımızda alınan tedbirleri bir kademe daha yükselttik.

Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri yükseltildi, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni tip koronavirüse karşı özel ve resmi tüm huzurevleri ile yaşlı bakım kuruluşlarımızda alınan tedbirleri bir kademe daha yükselttik. Bu çerçevede var olan tedbirlere ilave olarak; kuruluşlarda yaşlılarımıza 6 saatte bir ateş ölçümünün yanı sıra göz, kulak, burun, boğaz gibi kapsamlı sağlık taramaları da yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için büyük risk taşıyan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 81 ildeki resmi ve özel huzurevleri ile yaşlı bakım kuruluşlarının tamamında Sağlık Bakanlığının duyuruları doğrultusunda yeni önlemleri uygulamaya aldıklarını belirtti. Bakan Selçuk, hastalığa karşı ilk andan itibaren huzurevlerindeki vatandaşlar ve personelin sağlığını korumak için bir dizi hijyen ve sağlık tedbirinin alındığını, bu kuruluşlara ziyaretlerin durdurulduğunu, huzurevi sakinlerinin de zorunlu olmadıkça dışarı çıkışlarına müsaade edilmediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüse karşı özel ve resmi tüm huzurevleri ve yaşlı bakım kuruluşlarımızda alınan tedbirleri bir kademe daha yükselttik. Bu çerçevede var olan tedbirlere ilave olarak; kuruluşlarda yaşlılarımıza 6 saatte bir ateş ölçümünün yanı sıra göz, kulak, burun, boğaz gibi kapsamlı sağlık taramaları da yapılacak. Dış ortamdan huzurevine gelen her personel öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranacak. Ateş yüksekliği gösteren yaşlılarımızın tedbiren revirde takip edilmesi ve  gerekli görüldüğünde hastaneye sevk edilmeleri için de gereken tüm hazırlıklar tamamlandı.

'BELİRTİ GÖSTEREN PERSONEL HUZUREVİNE GİTMEYECEK'

Bakan Selçuk, personele yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler konusunda hizmet içi eğitimler verildiğini ve bu eğitimlerin şu anda da devam ettiğini belirterek, "Huzurevi ve yaşlı bakım kuruluşlarımız, herhangi bir belirti gösteren personelin iş yerine girmesine ya da iş yerinde kalmasına izin verilmemesi, tamamen iyileşinceye kadar işe geri dönmemeleri, hastalık görülmesi ya da personelin evinde şüpheli vaka olması durumunda gerekli izolasyon süreçlerinin takip edilmesi ve sağlık izni konusunda personele kolaylık sağlanması konusunda bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 27 bin 329 vatandaşın kaldığı huzurevlerinde dezenfekte işlemlerine hız verildiği, bocce sporu dahil tüm etkinliklerinde iptal edildiği belirtildi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13 Kaynak: DHA

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