Huzurevlerinde yeni Covid-19 tedbirleri alındı - Son Dakika
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Huzurevlerinde yeni Covid-19 tedbirleri alındı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalanların Covid-19'dan korunması için bir dizi yeni önlem aldıklarını açıkladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalanların Covid-19'dan korunması için bir dizi yeni önlem aldıklarını açıkladı.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kuruluşlara yönelik korona virüs (Covid-19) bilgilendirme rehberi 2'nin hazırlanarak tüm illere gönderildiğini belirten Bakan Selçuk, "Korona virüs ile mücadele kapsamında 7 Ocak 2020 tarihinden bu yana gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci rehberi hazırladık. Böylece aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık" ifadelerini kullandı.


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kuruluşlara gönderilen yeni korona virüs bilgilendirme rehberine göre 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele Covid-19 testi yapılması istendi. "Covid-19 riski yoktur" ibaresi bulunan bir belge ile kuruluşa girecek olan çalışanlar, "tekrar kullanılamaz" anlamına gelen "NR" işareti bulunan maskeleri kullanacak.


Yemek listelerine hassasiyet gösterilecek


Söz konusu rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. Özellikle diyabet hastası olan yaşlılar başta olmak üzere yemek listeleri düzenlenirken protein ve C vitamini ağırlıklı hazırlanacak. Kuruluşlara açık ekmek yerine kapalı ekmek tedarik edilirken, dışarıdan yemek veya meyve siparişi verilemeyecek. Ayrıca mecburi kargolar asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.


Kuruluşlarda kalanlar aileleriyle görüntülü konuşuyor


Rehberde, kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin aileleriyle sık sık cep telefonundan görüntülü görüştürülmesi de istendi. Öte yandan ilk rehberde açıklanan sosyal izolasyon odaları, sosyal izolasyon katları ve sosyal izolasyon binaları gibi tanımlamalar, ikinci rehberde de yinelendi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilk hazırladığı rehberde, herhangi bir kuruluşta Covid-19 şüphesiyle bir vakanın hastaneye sevk edilmesi durumunda ilgili yerin 'riskli kuruluş' ilan edilmesi ile birlikte birçok karar uygulanmaya konulmuştu. Bu kapsamda yaşlı ve engellilerin korunmaları için sosyal izolasyon odaları oluşturuldu. Yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılması planlanan kuruluşlar da birer sosyal izolasyon kuruluşu olarak dizayn edildi ve gerektiğinde devreye alınması kararlaştırıldı. Ayrıca ikinci rehberde herhangi bir nedenle hastaneye yatan yaşlı veya engellinin taburcu edilmesinden sonra 14 gün boyunca karantinaya alınması gerektiği vurgulandı.


Kuruluşlardaki yaşlı veya engelliler, mümkün olduğu ölçüde tek kişilik odalara geçirildi. Mümkün olmaması durumunda ise kuruluşlardaki odalar yatak başı mesafesi 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlendi. Takip çizelgeleri yardımıyla belirtilen saatlerde yaşlıların ateş, nabız, öksürük şikayeti ve solunum sayısı takipleri yapılmaya devam ediliyor.


Temas takibi rehberine uygun hareket ediliyor


Kuruluşlarda Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu "Temas Takibi Rehberi" de devreye sokulmuştu. Görev yapan personel hastalık şüphesinin bulunması durumunda diğer çalışanlardan izole ediliyor, görevliye Covid-19 pozitif tanısının konulması halinde ise 14 günlük karantinaya alınması zorunluluğu uygulanıyor. Diğer yandan takibi yapılan engelli ve yaşlılar da Covid-19 semptomlarının tespit edilmesi halinde diğer sakinlerden izole ediliyor. Muhtemel bir vaka sonrasında ise kuruluş tam karantinaya alınıyor. Bakanlık ayrıca tüm kuruluşlarda 'buluntu, terk' gibi acil vakalara ayrı bir binada bakım hizmeti verilmesi için düzenleme yapmış, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları da SGK'nın geri ödeme listesine almıştı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:59 Kaynak: İHA

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