Huzurevlerinden "yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevlerinden 'yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın' çağrısı - Son Dakika

Huzurevlerinden "yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın" çağrısı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerindeki sağlık personeli ve çalışanlar, eş zamanlı düzenledikleri etkinliklerle, "Yaşlılarınız bizimle güvende.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerindeki sağlık personeli ve çalışanlar, eş zamanlı düzenledikleri etkinliklerle, "Yaşlılarınız bizimle güvende. Lütfen evde kalın. Evde kal Türkiye." mesajını paylaştı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini en aza indirmek ve hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine, bilim insanlarından sanatçı ve sporculara kadar tüm kesimlerce yapılan "evde kal" çağrılarına huzurevleri de dahil oldu.

Bakanlığa bağlı, ülke genelindeki huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin dün düzenlediği etkinliklerde hep bir ağızdan "evde kalın" sesleri yükseldi.

Sağlık personeli ve çalışanlar, koronavirüsün en tehlikeli risk grubunda yer alan yaşlı vatandaşlar için üst düzeyde tedbirlerin alındığı huzurevlerinde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları videolarda, "Yaşlılarınız bizimle güvende. Lütfen evde kalın. Evde kal Türkiye." çağrısında bulundu.

Huzurevlerinden yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın çağrısı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:37 Kaynak: AA

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