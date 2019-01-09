Son Dakika Haberleri: Huzurlu Şehir Huzurlu Basın"

Huzurlu Şehir Huzurlu Basın"

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada toplumun huzur ve mutluluğunun temininde medyanın da çok önemli görev üstlendiğini söyledi.

Huzurlu Şehir Huzurlu Basın
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada toplumun huzur ve mutluluğunun temininde medyanın da çok önemli görev üstlendiğini söyledi. Başkan Çelik, bu doğrultuda fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, demokratik hukuk devletinin yerleşmesinde, toplumun haber alma hakkının temininde ve huzur ortamının güçlenmesinde basının çok önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Kayseri basınının bu amaçlar doğrultusunda fedakarca görev yaptığını vurgulayan Başkan Çelik, bu yönde gösterilen gayreti takdir ve teşekkürle karşıladıklarını belirtti.

Gazetecilerin şehirlerin gelişmesine de önemli katkılar sağladıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, insanlar arasında olduğu gibi medya kuruluşları ve gazeteciler arasında da görüş ayrılıkları olabileceğini belirtti; ancak aslolanın vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun birlik ve beraberliği olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu duygu ve düşüncelerle yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya organlarında görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Mustafa Çelik, Güncel
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