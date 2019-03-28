Son Dakika Haberleri: Huzurlu Şehirler Kitabı ile Tarihe Not Düşmüş Oldunuz"

Huzurlu Şehirler Kitabı ile Tarihe Not Düşmüş Oldunuz"

8 dakika önce

Anadolu Ajansının (AA), İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelere yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri anlatan "Huzurlu Şehirler" kitabı Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak belediye başkan vekillerince beğeniyle karşılandı.

Anadolu Ajansının (AA), İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelere yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri anlatan "Huzurlu Şehirler" kitabı Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak belediye başkan vekillerince beğeniyle karşılandı.

Mardin
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, daha önceki belediye başkanlarının halka hizmet yerine, imkanları terör örgüne aktarmak amacıyla kullandığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce yapılan görevlendirmenin ardından başlattıkları hizmet seferberliğini artırarak yürüttüklerini ifade eden Yaman, o tarihten bugüne Mardin'e önemli yatırımların yapıldığını belirtti.

"Asıl amaç desteğin teröre gitmemesiydi. Bu sağlandıktan sonra her alanda vatandaşa hizmet götürüldü. Her vatandaşa muhakkak dokunulmaya çalışıldı. Bütün hemşehrilerimizin artık yüzü gülüyor." diyen Yaman, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kendilerine destek veren bakanlara ve milletvekillerine teşekkür ettiklerini kaydetti.

Yaman, "Anadolu Ajansı yaptığımız hizmetlerin vatandaşa duyurulması açısından önemli bir kamu hizmeti gördü. Bu kapsamda hazırlanan, 'Huzurlu Şehirler' kitabı da huzura kavuşan şehirlerdeki hizmetleri çok iyi anlatıyor. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Diyarbakır, Mardin, Güncel
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