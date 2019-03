Huzurlu Şehirler Kitabı ile Tarihe Not Düşmüş Oldunuz"

Anadolu Ajansının (AA), İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelere yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri anlatan "Huzurlu Şehirler" kitabı Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak belediye başkan vekillerince beğeniyle karşılandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Huzurlu Şehirler" kitabının, Anadolu Ajansı tarafından büyük bir emekle hazırlanan kıymetli bir eser olduğunu söyledi.



"Bu kıymetli eser şehrimizde yaşanan gelişimi ve dönüşümü net bir şekilde ortaya koymaktadır." diyen Atilla, huzur ve güven şehri Diyarbakır'da 2,5 yılda önemli belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarla gönül gönle hayata geçirdiklerini vurguladı.



Atilla, bugüne kadar en temel belediyecilik hizmetinden dahi mahrum bırakılan vatandaşlar için sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine tüm alanlarda hizmetlerin en güzelini ve kalitelisini sunduklarını dile getirerek "'İşimiz, gücümüz Diyarbakır' ve 'İsteyince oluyor' diyerek kısa sürede 1 milyar 250 milyonluk yatırım ve projeleri hayata geçirdik." dedi.



Bu hizmetlerimizi sunarken herkese eşit mesafede ve adil olduklarına işaret eden Atilla, şehirdeki huzur ve güven ortamının da yapılan hizmetleri daha da görünür ve anlamlı kıldığını aktardı. Atilla, "Bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik eder, şehirlerimizin ve insanımızın bu kitap tadında ve adında huzur içerisinde yaşamalarını temenni ederim." diye konuştu.



Siirt



Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 2,5 yılda mesai arkadaşlarıyla önce gönülleri kazandıklarını, ardından da kentin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.



Bundan önceki 7-8 yıllık süreçte belediyenin kurumsal çalışmadığını, ideolojik amaçlı bazı faaliyetlerin yürütüldüğünü tespit ettiklerini ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:



"Halkla kopuk, iletişimi kalmamış bir belediye yapısının olduğunu fark ettik. Öncelikle bütün iletişim kanallarını halkımıza açtık. Buradan ihtiyaçları bizzat takip etme imkanımız oldu. Sosyal medya kanallarını, telefon ve diğer bütün iletişim araçlarını halkımıza 24 saat hizmet edecek şekilde açtık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, şikayetlerini, isteklerini dinledik ve buna göre hareket ettik."



Kentin en önemli sorunlarının başında özellikle yaz aylarında ciddi su probleminin geldiğine dikkati çeken Taşkın, göreve gelir gelmez el attıkları bu sorunu çözdüklerini, vatandaşa su sıkıntısı yaşatmadıklarını belirtti.



Taşkın, kenti yeşil alandan temizliğe, çocuk oyun parklarından eğitime, sağlıktan ihtiyaç sahiplerine destek konularına kadar her alanda hizmetle buluşturduklarını dile getirerek "Doğumdan ölüme kadar hizmetinizdeyiz" şiarıyla hareket ettiklerini vurguladı.



2014'ün mart ayından 2016 yılının kasım ayı sonuna kadar belediyenin yatırım miktarının 28 milyon lira olduğuna işaret eden Taşkın, göreve geldiklerinden bu yana belediyenin imkanlarıyla 69 milyon 740 bin liralık yatırım yaptıklarını aktardı.



Gaziantep'in Şahinbey, İstanbul, Sakarya ve Konya belediyelerinin de desteğiyle toplamda 115 milyon liralık yatırımı kentle buluşturduklarını anlatan Taşkın, belediyeyi 78 milyon 200 bin lira borçla devraldıklarını anlattı.



Taşkın, Anadolu Ajansının hazırladığı "Huzurlu Şehirler" kitabını incelediğini belirterek şunları söyledi:



"Bu kitabı aldığımda ilk gönlümden geçeni önce söyleyeyim. Önceliğimiz hep huzur olmuştu, bundan sonra da önceliğimiz huzur. Huzurlu Şehirler kitabı çıkartmak suretiyle aslında görevlendirme yapılan belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar adına tarihe bir not düşmüş oldunuz. Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları güzel bir şekilde özetlenmiş."



Anadolu Ajansının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Taşkın, "Doğru bilgilendirme yapabildiğimiz takdirde medyanın önemi burada başlıyor. Vatandaşlarımız sağlıklı ve güvenilir haberlere ulaşmış oluyor. Bu noktada AA'nın çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Mardin



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, daha önceki belediye başkanlarının halka hizmet yerine, imkanları terör örgüne aktarmak amacıyla kullandığını söyledi.



Yaklaşık 2,5 yıl önce yapılan görevlendirmenin ardından başlattıkları hizmet seferberliğini artırarak yürüttüklerini ifade eden Yaman, o tarihten bugüne Mardin'e önemli yatırımların yapıldığını belirtti.



"Asıl amaç desteğin teröre gitmemesiydi. Bu sağlandıktan sonra her alanda vatandaşa hizmet götürüldü. Her vatandaşa muhakkak dokunulmaya çalışıldı. Bütün hemşehrilerimizin artık yüzü gülüyor." diyen Yaman, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kendilerine destek veren bakanlara ve milletvekillerine teşekkür ettiklerini kaydetti.



Yaman, "Anadolu Ajansı yaptığımız hizmetlerin vatandaşa duyurulması açısından önemli bir kamu hizmeti gördü. Bu kapsamda hazırlanan, 'Huzurlu Şehirler' kitabı da huzura kavuşan şehirlerdeki hizmetleri çok iyi anlatıyor. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." dedi.



Şırnak



Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 2016 yılının kasım ayında yapılan görevlendirmeyle hizmete başladıklarını, terör saldırılarıyla harabeye dönen kenti devlet desteğiyle yaşanır hale getirdiklerini anlattı.



Geçmişte belediye tarafından belediyecilik hizmet yürütülmediğini dile getiren Bedirhanoğlu, "Merkez ile görevlendirildiğimiz Kumçatı ve Balveren belde belediyelerinde eski belediyelerin yapmadığı hizmetleri hayata geçirdik. Devletimizin büyük destekleriyle altyapıdan üstyapıya, park ve bahçeler ile yaşanılır bir kent ve iki belde oluşturduk." dedi.



Bedirhanoğlu, görev süreleri boyunca yaptıkları hizmetlerde Anadolu Ajansının yakın takibinde olduklarını, hizmetlerinin yapılan haberlerle kamuoyuna yansıtıldığını dile getiren Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en iyi, dünyanın sayılı ajansları arasında yer alan AA'nın desteğinden memnuniyet duyduk. Yapılan hizmetler AA'nın 'Huzurlu Şehirler' adlı kitabında da çok iyi anlatılmış. Kitabı çok beğendim. Görevlendirme ile şehirler gerçekten huzura kavuştu. Hizmetlerimizi çok iyi anlatan bu kitabı hazırlayanlara teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

