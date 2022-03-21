"Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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"Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı

21.03.2022 13:27
"Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı

Erzincan'da polis ekiplerince "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı. Erzincan'da da il genelinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 12 bin 709 karma ekip, 220 dedektör köpek ve 50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda;

Bin 126 aranan şahıs yakalandı, 57 şahıs gözaltına alındı, 229'u idari, 141'i adli olmak üzere toplam 370 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 bin 438 araca idari para cezası uygulandı, 656 araç trafikten men edildi, 24 aranan araç yakalandı.

20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10'u idari, 38'i adli olmak üzere toplam 48 iş yerine işlem yapıldı.

Uygulamada, 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZİNCAN

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Huzurlu Sokaklar, Erzincan, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı - Son Dakika


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