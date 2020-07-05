Huzurlu tatilin adresi "Samsun Karavan Parkı" - Son Dakika

Huzurlu tatilin adresi "Samsun Karavan Parkı"

- Huzurlu tatilin adresi "Samsun Karavan Parkı" Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait mavi ve yeşilin buluştuğu noktada, eşsiz bir deniz manzarasına sahip Karavan Parkı korona virüsü tedbirleri de dikkate alınarak hizmete açıldı.

- Huzurlu tatilin adresi "Samsun Karavan Parkı"

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SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait mavi ve yeşilin buluştuğu noktada, eşsiz bir deniz manzarasına sahip Karavan Parkı korona virüsü tedbirleri de dikkate alınarak hizmete açıldı.

Doğupark alanındaki Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı, misafirlerini ağırlamaya başlıyor. 25 karavan kapasiteli kamp alanı içerisinde ailelere uygun çadır kurmak ve mangal yapma alanları da mevcut. 40 çadır kurulabilen alanda, televizyon, mini dolabı ile spor sahasına sahip olan tesis, misafirlere huzurlu bir ortamda tatil imkanı sağlıyor.

2019 yılında 6 bin kampçı ağırlandı

Geçen yıl 6 binin üzerinde karavancıyı misafir ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Tesis Müdürü Erdal Yavuz, "Tesisimizde karavanıyla ya da çadırıyla gelen misafirlerimize konaklama hizmeti veriyoruz. Geçen yıl 40 farklı ülkeden kampçı geldi. Çadır ve karavan olmak üzere 6 binin üzerinde kişiyi misafir ettik. Konaklamayla birlikte su, elektrik ve internet hizmeti de veriyoruz. Misafirlerimiz ayrıca tesislerimizdeki banyo, tuvalet ve restoran gibi yerlerden de faydalanıyor. Karavan parkın hemen yanında aqua park ve su kayağı alanlarımız var. Onlardan da ek bir ücretle faydalanabiliyorlar. Hatta ailenin içinde engelli birey varsa bitişiğimizdeki engelli ve rehabilitasyon merkezini kullanma imkanları da mevcut" dedi.

Kamp yapıp şehri gezme imkanı

Tesisin 12 ay boyunca hizmet verdiğini de ifade eden Yavuz, şunları söyledi: "Genelde yazın bir yoğunluk olsa da kışın da kamp alanımız açık. Yalnız bu yıl yaşadığımız korona virüsü salgını sebebiyle hizmet veremedik. Normalleşme süreci ile birlikte tüm tedbirlerimizi alarak kampçılarımızı ağırlamaya başlıyoruz. Aynı zamanda tesisimiz şehir merkezine yakın olduğu için gelen misafirlerimiz şehri gezme imkanı da buluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Huzurlu tatilin adresi 'Samsun Karavan Parkı' - Son Dakika

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