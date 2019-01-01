Huzurlu ve Güvenli Yıl Başı İçin Görev Başındaydılar
30 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl başı gecesi nedeniyle geniş güvenlik tedbiri alındı.
Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yıl başı gecesi nedeniyle geniş güvenlik tedbiri alındı.
Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yeni yıla girmeleri için Osmaneli Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlarında bulunan sürücü ve vatandaşlar denetim kontrollerinden geçti. Güvenlik kontrollerini yürüten ekipler çalışmaların vatandaşların olumsuzluklara karşı huzur kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Kontrol için durdurulan vatandaşların yeni yılını kutlayan ekipler, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.
Vatandaşlar ise Osmaneli halkının huzuru ve güvenli için yapılan uygulamada ekiplerin başında İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan
'ı gördükleri için ve bu tür yapılan denetlemeler için teşekkür ettiler. Vatandaşlar Emniyet Müdür vekili Özgan'ın ve ekiplerin yeni yılını kutlayarak uygulama noktalarından ayrıldılar. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
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