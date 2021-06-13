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Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu - Son Dakika

Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu

13.06.2021 11:23

Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu 50 tane kazla başladı, şimdi paraya para demiyor Denizli'nin üzüm bağları ile ünlü Bekilli ilçesinde girişimci Ender Yurdakul, huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu.

Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu

50 tane kazla başladı, şimdi paraya para demiyor

DENİZLİ - Denizli'nin üzüm bağları ile ünlü Bekilli ilçesinde girişimci Ender Yurdakul, huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu. 9 ay önce 50 Mast kazı ile ilçede kaz çiftliği kuran Yurdakul, kendi kuluçka makinesinden çıkarttığı civcivlerle kaz sayısını 800'e çıkarmayı başardı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde girişimci Ender Yurdakul, yüksek yem fiyatları ve artan girdi maliyetleri nedeniyle sahibi olduğu keçi ile koyun sürüsü ve danalarının hepsini sattı. Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban'ın önerisiyle dokuz ay önce Almanya kökenli 'Mast Kazı'nı araştıran Yurdakul, üzüm bağları ile ünlü ilçede satın aldığı 50 kazla ilk kez çiftlik kurup üretime başladı. Kendi kuluçka makinesinde döllü kaz yumurtalarından civciv çıkartan Yurdakul, çiftliğinde kısa sürede 800 kaza sahip oldu. 500 kazı kendisine ayıran Yurdakul, 300 kaz yavrusunu da ilçede kendisi gibi kaz çiftliği kurmak isteyenlere dağıttı.

Kazı üretmek kolay maliyeti düşük

Kaz üretimi yapmanın diğer hayvanlara göre daha kolay ve ucuz olduğunu anlatan Yurdakul, "Bizim bu işe girmemizdeki sebep bütün hayvanları denedik, keçisinden koyununa ve danasına kadar. Yem maliyetlerinden bıktık, yapamadık ve maliyetlerine gücümüz yetmedi. En son pes ettiğimizde bakıcılarla uğraşmak çok zor oluyordu. Bakıcılara beş ile altı bin TL maaş veriyorduk beğenmiyorlardı. En son kızarak bütün hayvanlarımı sattım. Artık hayvan işini bırakacağım dedim. Ancak Belediye Başkanı Mustafa Çoban, 'Mast' diye bir kaz ırkı var dedi. Bakıma gerek yok ve yem az dedi, denememi istedi. O gün akşama kadar araştırdım. Çokta bilgim yoktu ve daha önce yetiştirmemiştim. Buldum ve özel bir ırk olduğunu öğrendim. Orijinal ırk olarak 50 adet Mast kazı aldım geldim. Kendimi görmek için 50 adetle başlamak istedim. 50 tane kazdan 900 kadar yumurta aldım ve bunun 800 tanesini çıkartmayı başardım. 500 tanesini kendime ayırdım. Geri kalan 300'ünü ise eşe dosta dağıttım. Halen daha yumurtlamaya devam ediyor ve ben bu kadar işin büyüyeceğini, bu kadar yüksek gücün olacağını bilmiyordum" dedi.

"Hedef gelecek yıl bir milyonluk satış"

Mast Kazının küçük bir havuz yardımıyla karada da yetiştirilmesinin çok kolay olduğunu, etindeki vitamin değerlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Yurdakul, "Kaz ırkının değerli olan yeri etinden çok tüyü ve ciğeri ama Türkiye'de fazla kullanılmıyor. Kaz etinden sucuk yapılıyor ve yağı donmuyor, değişik bir hayvan. İnsan vücuduna yararlı vitaminler taşıyor ve kırmızı etin kolesterolsüz hali diyebiliriz. Bizim şuan ki hedefimiz 500'dü ve ulaştık. Gelecek sene 1 milyonluk satış yapmayı planlıyorum. Bu hayvan günlük 200 gram yem tüketmekte ve yem tüketimini büyük ve küçükbaşa kıyasladığın zaman büyük bir fark ortaya çıkıyor. Bakımı muhteşem şekilde basit. Bekilli ilçemiz şarabıyla, sirkesiyle ve üzümüyle meşhur ilçemiz. Kaz üretimi ilçemizi alternatif olabilir. Ocak ve Şubat ayında yumurtalama başlıyor ve 3 ile 4 ay sürüyor. Bu sürede de bir kaz 50 ile 60 tane yumurta veriyor" ifadelerini kullandı.

Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu
Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu
Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu
Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu

Mustafa Çoban, Almanya, Denizli, Bekilli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Huzuru ve para kazanmanın yolunu 'Mast' kazı üretiminde buldu - Son Dakika


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