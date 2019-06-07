Son Dakika Haberleri: Huzurun sağlandığı Beytüşşebap doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor
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Huzurun sağlandığı Beytüşşebap doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde huzurun sağlandığı Kato Dağı bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Huzurun sağlandığı Beytüşşebap doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde huzurun sağlandığı Kato Dağı bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Şırnak'ta vatandaşlar, daha önce silah seslerinin yankılandığı Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesini güvenlik güçlerinin sağladığı huzur ve güven ortamı sayesinde gönül rahatlığıyla ziyaret ediyor.
Kato Dağı eteklerindeki Aşağıdere şelalesine aileleriyle gelen vatandaşlar, piknik yapıyor, bölgedeki doğal güzellikleri adeta yeniden keşfediyor.
Doğasıyla kartpostalı andıran görüntülere sahip bölgeyi gezen vatandaşlar, özçekim yapıyor, şarkılar, türküler seslendiriyor.
"Huzuru özlemiştik"
Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Emin Dereli, daha önce terör nedeniyle gelemedikleri bölgeleri, güvenlik güçlerince sağlanan huzurla artık ziyaret edebildiklerini söyledi.
Huzurun gelmesiyle yeni güzellikler keşfettiklerini dile getiren Dereli, herkesi bu doğal güzellikleri görmeleri için bölgeye davet etti.
Dereli, "Huzuru özlemiştik. Her şeyden çok uzak kalmıştık. Huzurun gelmesiyle artık buralarda rahatlıkta gezebiliyoruz. Allah'a çok şükür. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Buraların turizme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.
Şıvan Aslan da ilçe merkezinde yaşadığını, bir arkadaşının tavsiyesiyle şelalenin bulunduğu alana piknik yapmak için geldiklerini belirtti.
"Huzurun oluşmasıyla artık memleketimizde, köylerimizde rahatça gezebiliyoruz. Vatandaşlar rahatça köylerine gidip gelebiliyorlar. Güzelliklerimizi görebiliyoruz." diyen Aslan, bölgenin turizme açılmasını beklediklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:55 Kaynak: AA
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