Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor - Son Dakika

Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor

- Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor Şırnak'ta 'Cudi Cup' ulusal ve uluslararası tenis turnuvası düzenlenecek Şırnak'ta huzurun sağlanmasıyla beraber Cudi Cup tenis turnuvasının düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı.

Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor, System.String[]

- Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor

Şırnak'ta 'Cudi Cup' ulusal ve uluslararası tenis turnuvası düzenlenecek

ŞIRNAK - Şırnak'ta huzurun sağlanmasıyla beraber Cudi Cup tenis turnuvasının düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı Cudi Dağı eteğinde bulunan Şırnak Üniversitesi spor tesislerinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Pehlivan, Şırnak'ın Türkiye'nin en genç iki ilinden biri olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Şırnak'ta tenis sporuna gençlerimizin her geçen gün daha fazla ilgi göstermesi, her geçen gün daha fazla gencimizin diğer spor branşlarıyla birlikte tenis sporunu da yapması hususunda teşvikte bulunmak, tanıtımda bulunmak ve öncelikle var olan tesislerimizden yararlanmalarını sağlamak. Beraberinde de varsa ihtiyaçlar yeni tesisler yapılması mevcut tesislerin geliştirilmesi hususunda da ileriye dönük planlar, programlar projeler geliştirmek üzere bir adım atmak istedik. Bana göre spor bir yaşam tarzıdır ve günü planlarken spora mümkün olduğunca zaman ayırmak gerekir. Burada güzel tesislerimiz var, öncelikle bu tesislerin gençlerimiz tarafından, sporcularımız tarafından ve sporseverler tarafından daha fazla kullanılmasını yararlanılmasını istiyoruz. Bunu da bizzat yapmak suretiyle elimizden geldiğince örnek teşkil etmeye gayret ediyoruz. Ailece hatta hangi yaşta olursa olsun bugün işte aramızda iki buçuk yaşında çocukta var. Gençleriniz de var. İnşallah onların ilgisiyle bu etkinlikler, bu alandaki faaliyetler artarak devam edecektir" dedi.

"Cudi Cup tenis turnuvası düzenleyeceğiz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile toplantı yaptıklarını kaydeden Pehlivan, "İlimizde nasıl aktiviteler gerçekleştirebiliriz konusunda istişarelerde bulunduk. Şöyle bir fikir gelişti hemen inşallah en yakın zamanda hazırlıklarını bugünden itibaren başlatmak üzere şu anda yamacında bulunduğumuz Cudi'nin adıyla 'Cudi Cup' tenis turnuvası etkinliği yapmak üzere hem fikir olduk. İnşallah bugünden tezi yok hazırlıklarımızı başlatacağız ve yakın zamanda sizlere de duyurusunu yapacağız. Tenis alanında önemli bir farkındalık oluşturacağına inandığımız böyle bir turnuvayı da 'Cudi Cup' adı altında inşallah Şırnak'ta da bir ilk teşkil edecek onu da yapmayı planlıyoruz. İlk prensipte de mutabakatı sağladık diye ifade edebilirim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra irtibatımız daha da sıklaşacak. Burada tenise Şırnak'ta gönül vermiş olan hem il temsilciliğimiz bünyesinde hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde arkadaşlarımız, sporcularımız, antrenörlerimiz var onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizde bu sporun gündemde tutulması ve daha geniş kitleler tarafından yapılır hale gelmesi hususunda katkıları, emekleri var. Tesisler çoğaldıkça ve her şeyden önemlisi bu tesislerden her geçen gün daha fazla yararlandıkça gençlerimizin hem kaynaşması hem bireysel gelişmesi konusunda önemli mesafeler güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum. İlimizde Allah'a şükürler olsun her geçen gün çok daha güvenli çok daha huzurlu ve bu huzuru bu tür faaliyetlerle inşallah daha ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Mehmet Yarka: "Terör olayları nedeni ile gençlerimizin spora özlemi had safhadaydı"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da tenise Şırnak'ta fazla ilginin olmadığını belirterek, "Federasyon başkanımızda bunu bilerek ilimize teşrif etti. Şırnak'ın yanında olduğunu gösterdi. Şırnak'ta yıllardan beri yaşanan terör olayları nedeniyle gençlerimiz bu tür spor etkinlikleri özlemleri had safhadaydı. Ama huzur ortamı sağlandıktan sonra ve bizde geçen sene belediyeyi devir aldıktan sonra bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu pandemi süresi nedeniyle bazı aksamlar oldu yatırımlar konusunda. Seçim süresince biz bu gençlere hizmet siyasetiyle önümüzün açılacağını belirtmiştik. Bugünde bu engelli kardeşlerimizin de ne kadar mutlu olduklarını görüyorsunuz. Her zaman bu geçlerimizin yanında olacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Cengiz Durmuş: "Tenisin zengin sporu olmadığını her yerde oynanabileceğini söyledik"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise federasyon olarak yıllardır tenisin zengin sporu olmadığı algısını, her yerde oynanabileceğini savunduklarını söyledi. Durmuş, "Tenis sporun her yerde oynanması için bizim bir mücadelemiz var. Ama şunu gördüm ki Şırnak yapılaşma konusunda birçok şeyi tamamlamış. Çok kısa zaman önce biz basında buradaki olayları gördüğümüzde ve artık yapılaşmanın tamamlandığını gördük. Artık sporun yapılandırılması adına da biz tenis branşı olarak hedefimiz olan tenisin her yerde herkes tarafından oynanabilmesini bugün bir şans olarak Şırnak'ta bulunduğumuzu söyleyebilirim. Bugün engelli arkadaşlarımız ile bu üniversitenin güzel kortunda tenis oynayabilme şansı elde ettik. Cudi Cup adı altında gerek ulusal ve uluslar arası bir turnuva yapabileceğiz. Bu Türkiye'nin her yerinde her noktasında tenis oynanabileceği iddiasıyla yola çıkmış bir federasyonun rüyası değil gerçekleşmiş bir olayıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize göstermiş olduğu hedefler her gencimizin, her sporu yapabilecekleri yetenekleri doğrultusunda yaşatacağız. Cudi Dağının eteğinde süper bir spor tesisinde tenis oynama şansı elde ettiğim için mutluyum. Gençlerimizin kişisel, ruhsal, bedensel gelişimlerini destekleyen tenis sporunun anadolunun en uç noktasında, sınırın benim dediği yerde Türkiye'nin ve dünyanın her yerine seslenişini duyacağız" dedi.

Öğrenciler ile spor branşları üzerine sohbet eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan daha sonra tenis kortunda gösteri maçı yaptı.

Türkiye, Şırnak, Tenis, Cudi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 05:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Fatih Karagümrük sahasında Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı Fransa'da bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti         
17:46
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti         
16:41
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli         
15:43
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı         
15:24
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı         
14:53
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı         
14:47
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti         
14:25
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi         
14:09
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı         
11:31
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı         
10:41
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 23:47:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei