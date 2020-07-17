Huzurun sağlandığı yaylalar, hayvan sürüleriyle renklendi - Son Dakika

MUŞ'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda huzurun sağlandığı yaylalar, havyan sürüleriyle doldu.
Muş'ta, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörden temizlenen yaylalar, kentteki besicilerin yanı sıra sıcak illerden gelen göçerlerin hayvan sürüleriyle renkli bir görünüme kavuştu. Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan kentte, terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından hayvancılığa açılan yaylalar, şimdilerde binlerce küçükbaş hayvanın sesleriyle şenlendi. Güven ortamının sağlandığı yaylalarda hayvancılık yapma imkanı bulan besiciler ile göçerler, yıllar sonra yaşanan huzurun tadını çıkarıyor. 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 84 bin de küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu kentteki 217 yaylada hayvancılık yapılırken, bir yandan da tarım işleriyle uğraşılıyor.