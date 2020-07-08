Hwang Hee-chan, Leipzig'de - Son Dakika

Hwang Hee-chan, Leipzig'de

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

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Hee-chan, Salzburg'da bu sezon 40 maçta forma giydi ve 16 gol attı.


Salzburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:22 

Son Dakika Spor Hwang Hee-chan, Leipzig'de - Son Dakika Spor
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