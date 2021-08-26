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Hycean: Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti - Son Dakika
BBC

Hycean: Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti

26.08.2021 12:20
Hycean: Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti, System.String[]

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hycean adını verdikleri yeni gezegen grubunun okyanuslarla çevrili ve hidrojen zengini bir atmosfere sahip olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, güneş sisteminin dışında insan yaşamının mümkün olduğu birden fazla gezegen keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif, Dünya dışında yaşam arayışı için dönüm noktası olabilir.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların Hycean adını verdikleri gezegenler, okyanuslarla çevrili ve hidrojen zengini bir atmosfere sahip.

Gezegenlerden bazılarının bir yanı devamlı olarak karanlık, diğer yanı da aydınlık.

Yıldızlara yakın oldukları için insan yaşamının yalnızca karanlık tarafta mümkün olacağı düşünülüyor.

'Mini-neptün'

Bilim insanları uzun süredir yaşama uygun Dünya gibi başka gezegenlerin izini sürüyordu.

Çoğunlukla da Dünya ile boyutları, kütlesi, sıcaklığı ve atmosfer bileşimi aynı olan gezegenleri bulmaya çalıştılar.

Cambridge Üniversitesi astronomi uzmanları ise, yaptıkları son çalışmalar sonucu yarıçapı Dünya'dan iki kat fazla, kütlesi de sekiz kat fazla olan ve "mini-Neptün" olarak niteledikleri gezegen formunda da yaşamın mümkün olabileceğini keşfettiler.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre uzmanlar, önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde yaşanabilir gezegenlerin türlerini yeniden düşünmemiz sonucu güneş sistemimiz ötesinde yaşam belirtilerini tespit edebileceğimize inanıyor.

'Su dünyaları'

Hycean ismi verilen yaşanabilir gezegenler grubu, sıcak, okyanusla kaplı ve hidrojen zengini de bir atmosfere sahip.

Dünya benzeri gezegenlere oranla bu tip gezegenler sayıca daha fazla ve gözlemlenmeleri de daha kolay.

K2-18b olarak bilinen ve mini-Neptün adı verilen gezegen, bunlardan sadece bir tanesi.

Guardian'a konuşan araştırmanın yürütücülerinden Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Nikku Madhusudhan, Hycean gezegenlerini "hidrojen zengini atmosfere sahip su dünyaları" olarak tanımlıyor. Madhusudhan, bu tür gezegenleri bulmaya odaklanmanın Dünya'nın ötesinde yaşam arayışını da hızlandırabileceğini söylüyor.

Madhusudhan ayrıca, NASA'nın Kasım ayında uzaya fırlatması beklenen James Webb Uzay Teleskobu'nun da desteğiyle önümüzdeki iki ya da üç yılda ilk biyolojik göstergeleri keşfedebileceklerini belirtiyor. Dünya benzeri küçük gezegenlerin atmosfer özelliklerinin , güneş benzeri yıldızlara yakın olmaları nedeniyle, yaşam belirtileri keşfetmeyi zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

Ortalama atmosfer sıcaklığı 200 santigrat dereceye ulaşan bu gezegenlerin yarıçapları Dünya'dan iki kat daha büyük ve kütleleri de 10 kat daha fazla.

Büyük gezegenler Dünya boyutlarındaki diğerlerine oranla daha kolay bulunabiliyor.

Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan makalelerinde Cambridge Üniversitesi araştırma ekibi, bu gezegenlerin kütlesinin yüzde 90'ının su olduğunu belirtti.

Ancak ekibin "karanlık hycean" adını verdikleri ve sürekli karanlık olan taraf dışında yaşam mümkün olmayabilir. Bunun nedeni, gezegenlerin kendi yıldızlarına çok yakın olması ve aydınlık olan tarafın da yaşamın mümkün olmayacağı kadar fazla sıcak olması.

Yani eğer burada bir yaşam kurmak isteseydik, gezegenlerin su katmanı ile kaplı olması nedeniyle "suda yaşam" şekline uyum sağlamamız gerekirdi.

Madhusudhan, "az miktarda da olsa mikrobiyal yaşamın buralarda mümkün olduğunu, zaten Dünya'daki yaşamın da aynı şekilde başladığını da vurguluyor.

Hycean: Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti
Hycean: Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti

Cambridge Üniversitesi, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hycean: Bilim insanları güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti - Son Dakika Dünya

BBC

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