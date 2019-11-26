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Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam Gaziantep'te

6 saat önce

Netmarble EMEA, Gaziantep Teknopark ve Target Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Red Bull, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Zoom desteğiyle düzenlenen Hyper Jam, amatör ve profesyonel oyun geliştiricileri, ekiplerini kurup...

Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam Gaziantep'te, System.String[]

Netmarble EMEA, Gaziantep Teknopark ve Target Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Red Bull, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Zoom desteğiyle düzenlenen Hyper Jam, amatör ve profesyonel oyun geliştiricileri, ekiplerini kurup hyper-casual türünde kendi oyunlarını kodlayacağı 48 saatlik bir maratona çağırıyor. Gaziantep Teknopark, Bee Cafe'de gerçekleşecek etkinlik 29 Kasım Cuma günü saat 19.00'da başlayıp 01 Aralık Pazar günü saat 19.00'a kadar sürecek.


Ekibini kur, oyununu geliştir


Hyper Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Ardından verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir hyper-casual oyun geliştirmeye çalışacak. Hyper-casual oyunlar hızlıca başlatılıp kolayca oynanabilen, basit bir oyun mekanizmasına sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Cuma günü saat 21.30'da başlayacak oyun geliştirme süreci, pazar günü saat 15.30'da sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara ve Netmarble'ın profesyonel mentorlarına sunacak.


Keşfedilmeyi bekleyen oyun geliştiriciler için fırsat


Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, "Mobil oyun geliştirmede Türkiye'yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Hyper Jam etkinliği de Türkiye'nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Netmarble EMEA olarak amacımız; oyun geliştiricilerinin yanında yer alarak, global bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak, onların hem yerel hem de global pazarda başarı ihtimallerini yükseltmektir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:38 
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