İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı

Kariyer planlaması yapan bir şirketin CEO' su, bazı çalışanlarını işten çıkardığını duyurdu. Eleştiri yağmuruna tutulan CEO, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Hyper Social CEO'su Braden Wallake LinkedIn'de "Bu, şimdiye kadar paylaşacağım en savunmasız şey olacak. Bugünkü gibi günlerde, keşke sadece paraya dayalı ve yol boyunca kime zarar verdiğini umursamayan bir işletme sahibi olsaydım. Ama ben değilim. Bu yüzden, insanların sadece oradaki her CEO'nun soğuk kalpli olmadığını ve insanları işten çıkarmak zorunda kaldığında umursamadığını görmelerini istiyorum. Eminim benim gibi yüzlerce, binlerce insan vardır" dedi.
CEO'nun bu sözleri insanlar arasında hararetli bir tartışmaya da yol açtı. Bazıları Wallake'in "Savunmasızlığını ve geçmişteki hatalarına sahip çıkma" isteğini kutlarken, diğerleri gönderiyi "Ufaklık ve yapışkan" olarak nitelendirdi.
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