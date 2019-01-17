Son Dakika Haberleri: Hyperx Predator Rgb Ram ve Fury Rgb Ssd - Ces 2019 #34

Hyperx Predator Rgb Ram ve Fury Rgb Ssd - Ces 2019 #34

1 saat önce

HyperX standında 2019 model Predator RGB RAM'ler geçtiğimiz yılın modellerine göre iki kat kapasiteye kavuştu.

HyperX standında 2019 model Predator RGB RAM'ler geçtiğimiz yılın modellerine göre iki kat kapasiteye kavuştu. 8 GB yerine 16 GB modüller kullanıldığında 4 slotta 64 GB elde ediliyor: https://www.technopat.net/2019/01/17/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:58 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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