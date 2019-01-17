Son Dakika Haberleri: Hyperx Quadcast Usb Mikrofon - Ces 2019 #36

Hyperx Quadcast Usb Mikrofon - Ces 2019 #36

1 saat önce

HyperX Quadcast USB mikrofon özellikle Twitch Stream ve YouTube videoları yayınlayanların merakla beklediği bir cihaz. Bu ürünün özelliklerine CES 2019'da yakından baktıkhttps: //www.technopat.net/2019/01/14/...

HyperX Quadcast USB mikrofon özellikle Twitch Stream ve YouTube videoları yayınlayanların merakla beklediği bir cihaz. Bu ürünün özelliklerine CES 2019'da yakından baktıkhttps://www.technopat.net/2019/01/14/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:55 Kaynak: Youtube

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