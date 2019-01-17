Hyperx Quadcast Usb Mikrofon - Ces 2019 #36
1 saat önce
HyperX Quadcast USB mikrofon özellikle Twitch Stream ve YouTube videoları yayınlayanların merakla beklediği bir cihaz. Bu ürünün özelliklerine CES 2019'da yakından baktıkhttps: //www.technopat.net/2019/01/14/...
HyperX Quadcast USB mikrofon özellikle Twitch Stream ve YouTube videoları yayınlayanların merakla beklediği bir cihaz. Bu ürünün özelliklerine CES 2019'da yakından baktıkhttps://www.technopat.net/2019/01/14/...
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:55 Kaynak: Youtube
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