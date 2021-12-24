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Hyundai, 2021'de aldığı 110'dan fazla ödülle rekor kırdı - Son Dakika

Hyundai, 2021'de aldığı 110'dan fazla ödülle rekor kırdı

24.12.2021 16:20
Hyundai, 2021'de aldığı 110'dan fazla ödülle rekor kırdı

Hyundai, 2021 yılında Avrupa genelinde 110'dan fazla ödül alarak rekor kırdı.

Hyundai, 2021 yılında Avrupa genelinde 110'dan fazla ödül alarak rekor kırdı. Şirket, IONIQ 5 ve TUCSON dahil olmak üzere, 10'dan fazla modeliyle de "Yılın Otomobili" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, 2021 yılında Avrupa'da başarılı bir yıl geçirdi. Şirket, hem marka imajını hem de satışlarını artırarak önemli bir yol katetmiş oldu. Bu başarılarını ve iddialarını aldığı ödüllerle pekiştiren Hyundai, 110'dan fazla kategoride zirveye ulaştı. Kuruluşundan bu yana bir yılda aldığı en fazla ödül sayısına ulaşan Hyundai, böylelikle kendi rekorunu da kırmış oldu. Ayrıca, 10 farklı modeliyle "Yılın Otomobili" ödüllerine layık görülen Hyundai, ürün yelpazesindeki gücünü ve üretim kalitesini de kanıtladı.

Tasarımdan sürdürülebilirliğe kadar çeşitli kategorilerde ödülleri toplayan Hyundai, sadece müşterileri değil aynı zamanda sektör ve tasarım endüstrisindeki otoriteler tarafından da oldukça başarılı bulundu. Gelecek yıllarda akıllı mobilite çözümleri ve robot teknolojileriyle de adından sıkça söz ettirecek olan Hyundai, böylece gelecek adına da oldukça umut verici bir marka olarak öne çıkıyor.

IONIQ 5 ile gelen büyük başarı

Tüm Avrupa'da ve satışa sunulduğu diğer ülkelerde dikkatleri üzerine çeken IONIQ 5 modeli, elektrifikasyon alanında markaya son derece önemli bir değer kattı. Bu yılın başında yapılan başarılı lansmanın ardından İngiltere, Almanya ve Belçika gibi önemli pazarlarda 25'ten fazla endüstri ödüllerini tek tek toplayan IONIQ 5, son olarak "2022 COTY Yılın Otomobili" oylamasına kalan 7 finalist otomobilden biri olarak adını yazdırdı.

Hyundai ayrıca, Avrupa için özel olarak tasarladığı tamamen yeni bir crossover SUV modeli BAYON ve ilk özel yüksek performanslı SUV'si KONA N ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu modellere ek olarak, TUCSON'un da Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alarak güvenlikte başarı elde etmesi, markanın ulaştığı bir diğer önemli ödül olarak yıla damgasını vurdu.

Hyundai'ye Top Gear Ödülleri'nde birincilik ödülü

Hyundai, geçen aylarda efsanevi İngiliz otomobil programı ve dergisi Top Gear Ödülleri'nde de en yüksek iki ödülü almıştı. Hyundai'nin İzmit'te üreterek tüm Avrupa'ya ve Avustralya'ya ihraç ettiği i20 N, 1.000 beygirlik hiper-spor rakiplerine ve ultra lüks modellere fark atarak "Yılın Otomobili" seçilmişti. Ayrıca, Hyundai de ürettiği üstün model serileriyle de derginin "Yılın Üreticisi" ödülüne layık görüldü. Başarılarını bu ödüllerle sınırlandırmayan Hyundai, 2021 İngiltere Otomotiv İtibar Raporu'nda en yüksek marka güvence puanına ulaştı.

Hyundai, sürdürülebilirliğe yaptığı katkılardan dolayı da ödüllendirildi. Güney Koreli marka, bataryalı elektrikli (BEV) araçlarıyla birlikte, mobilitenin hayati bir parçası olarak gördüğü hidrojen alanında da önemli adımlar attı. Son birkaç yıldır Hyundai, H2 Energy ile ortak bir girişim olan Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) aracılığıyla İsviçre'de bir hidrojen ekosistemi geliştiriyor. HHM, Hyundai XCIENT Fuel Cell kamyonlarını ticari operatörlere kiralayarak özellikle ulaşımda ve çevrenin korunmasında yeni bir çağ başlattı.

Attığı bu önemli adımlarla tasarım ve çevre ödüllerini toplayan Hyundai, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek CES 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda da geleceğin mobilite ekosistemi olan robotik ve metaverse vizyonunu ziyaretçilerle paylaşacak.

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England, Hyundai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hyundai, 2021'de aldığı 110'dan fazla ödülle rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hyundai, 2021'de aldığı 110'dan fazla ödülle rekor kırdı - Son Dakika
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