Hyundai, 2025 Yılına Kadar 44 Farklı Elektrikli Araç Modeli Üretecek

Her yıl inovasyon alanında büyük gelişme kaydetmeyi başaran Hyundai, her yıl hedeflerini de geliştiriyor. Hyundai Motor Group'un genel başkan yardımcısı Euisun Chung; en çok da Endüstri 4.0 üzerinde durdu.Hyundai şirketinin ilerleyen dönemlerde üç odak noktasının olacağını görüyoruz; organizasyon sistemleri, iş konusunda rekabet ve gelecek için hazırlık gibi konular. Firma, 2025 yılına kadar 44 model elektrikli araç üretecek ve yaklaşık 1.67 milyon araç satacak.Hyundai, Verimliliği Arttırmaya ÇalışacakSeçim ve konsantrasyon gibi motivasyonlara da dikkat edecek olan şirket, verimliliğe büyük bir önem verecek. Bölge genel merkezine daha büyük önem verilerek, üretim de arttırılacak.Hyundai şirketi, 9.73 milyar $ yatırım yaparak yakıt hücresi teknolojilerine daha çok zaman ayırmak istiyor. Son olarak şirketin; otonom sürüş ve robotik alanlarında, 2021 yılında ivme kaydetmesi bekleniyor.