Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel, otomotiv pazarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Yılın ikinci yarısında da normalleşmenin getireceği olumlu havayla beraber yıl sonunda toplam pazarın 750 bin adet gerçekleşmesini öngörüyoruz. Ancak kur seviyelerinin stabil olması ve taşıt kredi faiz oranlarının mevcut seviyelerden biraz daha aşağı gelmesi halinde pazarın bu seviyelere ulaşması daha olası diyebiliriz." dedi.

Berkel, yeni Hyundai Tuscon'un tanıtımına ilişkin düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Türkiye otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye otomotiv pazarında ilk 4 ayda 271 bin 173 satış gerçekleştiğini anımsatan Berkel, mayıs ayında pazarın yaklaşık 45 bin adetle kapanmasını beklediklerini dile getirdi.

"Haziranda normalleşmeyle artış devam edebilir"

Geçen yıla kıyasla baz etkisiyle beklentilerin üstünde rakamların gelebileceğini aktaran Berkel, haziranda normalleşmeyle artışın devam edebileceğini söyledi.

Berkel, "Yılın ikinci yarısında da normalleşmenin getireceği olumlu havayla beraber yıl sonunda toplam pazarın 750 bin adet gerçekleşmesini öngörüyoruz. Ancak kur seviyelerinin stabil olması ve taşıt kredi faiz oranlarının mevcut seviyelerden biraz daha aşağı gelmesi halinde pazarın bu seviyelere ulaşması daha olası diyebiliriz." diye konuştu.

Salgının gidişatının sektöre olası etkilerine de değinen Berkel, "Sağlık Bakanımızın son açıklamasıyla aşılamanın eylül ayında, 18 yaş grubuna kadar gelecek olması, normalleşmenin en büyük sinyallerinden bir tanesi. Bu da üretim ve satış tarafı için son derece olumlu ve önemli. Tabii ki planlar bu yönde davam ederse bunun olmasını bekleyebiliriz." dedi.

"Çip krizi en büyük gündemlerden biri"

Küresel otomotiv üretimini etkileyen çip krizinin en büyük gündemlerden biri olduğuna dikkati çeken Berkel, şunları kaydetti:

"İlerisi için net konuşmak şu an çok zor. Fakat sektörün bu problemi atlattığını söylemek iyimserlik olur. Biz Hyundai olarak en az etkilenen markalardan biriyiz. Türkiye'de de sürekli tedarikçilerimizle irtibattayız. Bayon üretimimize başladık. Henüz problem yaşamadık ve olmaması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Umarım az sorunla bu süreçleri geride bırakabiliriz."

"Hyundai'nin hem dünyada hem de Avrupa'da en başarılı ülkeleri arasındayız"

Berkel, 2021 yılında 5 yeni araç tanıtacaklarını söylediklerini anımsatarak, "İlki geçen ay Yeni Elantra idi. Bugün Yeni Tucson'u satışa sunduk. Önümüzdeki ay Bayon'u pazara sunuyoruz. Ardından Yeni Santa Fe ve elektrikli Kona geliyor. Biz Hyundai'nin hem dünyada hem de Avrupa'da en başarılı ülkeleri arasındayız. Bu yıl 34 bin adetlik satış hedefimiz var. Talebin artışına göre yukarı yönlü de revize edebiliriz." şeklinde konuştu.

Öte yandan basın tanıtımı yapılan yeni Hyundai Tuscon, Türkiye'de 377 bin TL ile 549 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.