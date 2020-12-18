Hyundai Assan için hisse devrinde mutabakata varıldı - Son Dakika

Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu'nun, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan Motor Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Hyundai Assan) tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Holdingden yapılan açıklamada, Hyundai Motor Company ve Kibar Holding'in 1990 yılından bu yana çeyrek asrı aşan karşılıklı güven ve saygıya dayanan örnek bir stratejik iş birliğini sürdürdüğü belirtildi.

Eşit ortaklık yapısı ile kurulan Hyundai Assan Motor Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Hyundai Assan), ileri teknoloji yatırımları ve sektördeki en yüksek lokalizasyon oranı ile Türk otomotiv sanayisinin gelişiminde büyük bir görev üstlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki en büyük yabancı sermaye ortaklıklarından biri olan ve Hyundai markasının Avrupa'daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetilmektedir. Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan'ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varmışlardır. Hisse devir işlemi sonrasında, Kibar Holding Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacaktır. Hisse devir işleminin gerekli rekabet izni süreçlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir."