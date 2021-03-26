Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi - Son Dakika

Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi

26.03.2021 12:45
Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi, System.String[]

Kocaeli'de bulunan Hyundai Assan fabrikasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde teklif edilen yüzde 14'lük zammı kabul etmeyen işçiler, mesai sonunda servis araçlarına binmeyerek fabrika girişinde eylem yaptı.

Kocaeli'de bulunan Hyundai Assan fabrikasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde teklif edilen yüzde 14'lük zammı kabul etmeyen işçiler, mesai sonunda servis araçlarına binmeyerek fabrika girişinde eylem yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Hyundai Assan fabrikasında, işçiler fabrika önünde zam eylemi yaptı. Toplu sözleşme görüşmelerinde teklif edilen yüzde 14'lük zammı kabul etmeyen gece vardiyasındaki işçiler, mesailerinin bitmesinin ardından servis araçlarına binmeyerek fabrika önünde eylem yaptı. Fabrika önünde, "Yönetim istifa" sloganları atan işçiler, teklif edilen zam teklifinin kendileri için yeterli olmadığını söyledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise işçilere dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Fabrika yetkilileri, problemin masaya yatırılacağı sözünü verdi

Daha sonra fabrika yöneticileri, fabrika kapısında eylem yapan işçilerin yanına gelerek masaya davet etti. Hyundai Assan Çalışan İlişkileri Sorumlusu Barbaros Yıldırım, yaşanan sorunu diyalog yolu ile çözebileceklerini söyledi. Eylem yapan işçiler ise aldıkları maaşların yetersiz olduğunu söyleyerek slogan attı. İşçilerin sorunlarını dinleyen yetkililer, eylemi sonlandırıp sorunları masada konuşmaya davet etti. İşçiler, daha sonra fabrika yetkililerinin kendileri ile birebir konuşarak problemlerin çözülmesi için diyalog kurulacağını söylenmesi üzerine eylemi sonlandırdı. İşçiler slogan atarak, servis araçlarıyla fabrikadan ayrıldı. - KOCAELİ

Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi
Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi
Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi
Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi
Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi
Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi

Hyundai Assan, Kocaeli, Fabrika, İstifa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı         
11:34
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı         
11:15
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi         
10:21
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:33:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei