Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, HMC'nin Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla HAOS'un tek kontrolünün devralması işlemine izin verilmesi amacıyla talepte bulunuldu.

Hyundai Motor Company (HMC) tarafından, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) şirketinin tek kontrolünün Kibar Holding 'ten hisse alımı yoluyla devralınması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

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