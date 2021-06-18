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Hyundai BAYON ve i20 N banttan indi - Son Dakika

Hyundai BAYON ve i20 N banttan indi

18.06.2021 12:03
Hyundai BAYON ve i20 N banttan indi, System.String[]

Hyundai Assan, İzmit, Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modellerine BAYON ile üçüncü bir ürün daha ekledi.

CARMEDYA.COM – Hyundai Assan, İzmit, Türkiye'de ürettiği i10 ve i20 modellerine BAYON ile üçüncü bir ürün daha ekledi.

B-SUV segmentinde konumlandırılan BAYON, markanın SUV dünyasındaki en yeni temsilcisi durumunda. Yıllık 230 bin maksimum üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası, i10 ve i20'den sonra BAYON'u da hatlardan indirerek, Türk ve Avrupalı müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına anında yanıt verecek.

Yepyeni bir B-SUV: Hyundai BAYON

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, ayrıca markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. Model, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerin sunan otomobil, segmentindeki beklentilere yanıt verecek şekilde geliştirilmiş.

Konfor ve kullanışlılık göz önünde bulundurularak tasarlanan otomobilde göz alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri var. Bu sayede diğer modellerden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki en son tasarım ürünü olan BAYON, oran, mimari, stil ve teknoloji arasındaki uyumla dikkat çekiyor.

Hyundai BAYON ve i20 N banttan indi

Yarış pistlerinden ilham alan otomobiller: i20 N ve i20 N Line

Hyundai Assan'ın bantlardan indirdiği diğer modeller ise 204 PS motor gücüyle dikkat çeken i20 N ve yarışçı N kostümüyle farkındalık yaratan i20 N Line versiyonu. Sınıfında lider bağlanabilirlik ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan i20, bu kez de sportif ruhuyla farklı bir yol izlemeye başlıyor.

N logolarıyla güncel i20 modelinden ayrılan N Line versiyonu, geniş hava girişli ön tamponu, yere basma kuvvetini artıran tavan spoyleri ve difüzörlü arka tamponuyla şık bir imaj oluşturuyor.

Hyundai BAYON ve i20 N banttan indi

Bugüne kadar Türkiye'de üretilmiş en hızlı otomobil unvanını elinde bulunduran i20 N ise bambaşka bir karaktere sahip. Yüksek performanslı 1.6 lt, 204 PS'lik turbo motoru ve dinamik teknolojik yenilikleri sayesinde maksimum sürüş keyfi sunan i20 N, 0-100 km/s arasını 6,2 saniyede tamamlıyor. Bu hızlı hot-hatch otomobilin ulaşabildiği maksimum hız ise 230 km/s. N Kalkış Kontrolü ve N-Rev Match Devir Eşleştirme de dahil olmak üzere, sportif bir deneyim için bir dizi özel yüksek performanslı işlevsellik ile donatılan i20 N'de beş farklı sürüş modu da bulunuyor.

Yeni i20 N'nin temeli, aslında motor sporlarına dayanıyor. Bu doğrultuda hazırlanan otomobilin tek hedefi, günlük hayatta maksimum performansa sahip bir spor sürüş keyfi sunmak. Diğer kardeşleri gibi markanın İzmit'teki fabrikasında Türk işçisinin emeğiyle üretilen Hyundai i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) minimum ağırlık ile aynı değere sahip. Böylelikle, aracın doğrudan motorsporlarından geldiği anlaşılırken aynı zamanda yakın zamanda üretimine başlaması tahmin edilen Yeni i20 WRC'ye de ışık tutmuş oluyor.

Hyundai BAYON ve i20 N banttan indi

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai BAYON ve i20 N banttan indi - Son Dakika


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