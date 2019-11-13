Hyundai bir okula iki otomobil ve ekipmanlarını bağışladı

(AA) Eğitime destek amaçlı olarak Hyundai Assan, Gölcük 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iki otomobil ve ekipmanlarının teslimi için tören düzenlendi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Güney Kore Başkonsolosu Yeunju Jang, Hyundai Assan Başkanı İck Kyun Oh, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Hyundai yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, şunları söyledi:

"Bugün çok anlamlı ve güzel bir etkinlikteyiz. Mesleki teknik eğitime ülke olarak önem veriyoruz. Bu bağlamda gençlerin ülkedeki ihtiyaç doğrultusunda yetişmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Eğitimde kaliteyi artırmamız için uyguladığımız çok önemli bir proje var. Bu proje yürütülürken birçok kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından destek aldık. Bugün de burada Hyundai, çok önemli katkısını bu okulumuzla paylaşarak eğitime sunmuş olacak. Çocukların teorik bilgilerin yanında pratik konusunda da yetişmesi önemlidir. Hyundai'nin tüm yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."

Hyundai Başkanı İck Kyun Oh da şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörü hızlı gelişmelere sahne oluyor. Değerli öğrenci arkadaşlarım gelecekte hem akıllı çözümler üretecek, hem kullanacak, hem de daha ileriye taşıyacaklar. Bu çabuk değişen ortamda eğitime verilecek destekler çok önemli. Burada arabalar, motorlar, şanzımanlar ve otomasyon ekipmanları hazırladık. Burada yaptığımız çalışma daha iyi bir gelecek yönünde atılan önemli adımlardan biridir. Kore'nin bir sözü ver. 10 sene sonrasına yatırım yapmak istiyorsan fabrika kur. 100 sene sonrasına yatırım yapmak istiyorsan çocuk eğit. Hyundai Motor Grubu'nun gelecek vizyonu işte tam bu noktada eğitime olan desteği ile ön plana çıkıyor. Yapmış olduğumuz bu bağışı yalnızca sosyal sorumluluk olarak değil, geleceğe bir yatırım olarak görüyoruz."

Konuşmaların ardından otomobillerin teslimi yapıldı ve okula kurulan ekipmanlar gezildi.