Hyundai'den 280 beygirlik B-SUV: KONA N - Son Dakika

Hyundai'den 280 beygirlik B-SUV: KONA N

06.05.2021 15:39
Hyundai'den 280 beygirlik B-SUV: KONA N, System.String[]

N markasıyla birlikte güçlü versiyonlarla karşımıza çıkan ekleyen Hyundai Motor Company, şimdi de KONA N ile B-SUV sınıfında güç dopingi yapıyor.

CARMEDYA.COM – N markasıyla birlikte güçlü versiyonlarla karşımıza çıkan ekleyen Hyundai Motor Company, şimdi de KONA N ile B-SUV sınıfında güç dopingi yapıyor.

N rozetli modellerle özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını artıran Hyundai, KONA N ile en hızlı B-SUV unvanını da elinde bulunduruyor. "Never Just Drive" yani "Asla Sadece Sürme" mottosuyla tanıtılan otomobil, markanın N stratejisi kapsamında gelecekteki elektrikli yarış otomobillerine de ilham kaynağı olacak.

Ayrıca KONA N, yüksek performanslı N serisinin en son üyesi değil, aynı zamanda bir SUV gövde tipine sahip ilk N modeli. Hatta, çok yönlü kullanma özellikleri, hızlanma, çeviklik ve yarış pistlerine uygun gövde kitiyle performans seven kullanıcıların ilgi alanına giren ender SUV modellerden biri.

2.0 lt Turbo motor ve 8 ileri çift kavramalı DCT şanzıman

KONA N, yeni nesil 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) sahip. Yüksek performanslı 2.0 lt turboşarjlı GDI motordan aldığı gücü N DCT şanzımanla lastiklere ileten otomobilin dişli oranları da bu versiyon için özel olarak geliştirilmiş. Hyundai'nin kendi bünyesinde geliştirdiği bu 8 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman, yüksek performanslı motorun tepkilerini anında karşılarken aynı zamanda yüksek torka karşı da oldukça dayanıklı. Daha hızlı vites değiştirme özelliğine sahip bu şanzıman, N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) ve N Track Sense Shift (NTS) olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

Yüksek performanslı motorun ürettiği maksimum tork ise 392 Nm. N Grin Shift modunda, sürüş keyfini en üst düzeye çıkarmak için güç çıkışı daha fazla veriliyor. Motor, yolda veya yarış pistinde seçilen modlara göre gaz tepki süresini ve hızlanmayı değiştirerek istenen sürüş sitilini desteklemiş oluyor. KONA N, maksimum olarak 240 km/s hız yapabiliyor. Ayrıca, Kalkış Kontrolü etkinleştirildiğinde 0-100 km/s arasını 5.5 saniyede tamamlayabiliyor. Bu hızlanma, B-SUV model için son derece etkileyici bir değer anlamına geliyor.

Hyundai KONA N, tekerleklere eşit bir şekilde tork dağıtılması için bir dizi sistem ile çalışmayı tercih ediyor. Elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (E-LSD) ile özellikle virajlarda ve pistlerdeki kesin dönüşlerde maksimum sürüş keyfi sunan otomobil, yüksek performanslı N fren sistemiyle de güvenli bir şekilde dizginlenebiliyor. KONA N için özel olarak geliştirilen lastiklere sahip araçta ayrıca hafifletilmiş 19 inç N Racing jantlar dikkat çekiyor.

KONA N, Kalkış Kontrolü (N Launch Control), Değişken Egzoz Sistemi ve en önemlisi N Grin Kontrol Sistemi ile birlikte her türlü yol koşulunda aynı sürüş keyfini sunuyor. N Grin Kontrol Sistemi, beş farklı sürüş modu ile eşleştirilerek yüksek düzeyde özelleştirme sunuyor. Eco, Normal, Sport, N ve Custom olarak belirlenen bu sürüş modları, motorun çalışma prensibini, stabilite kontrolünü (ESP), egzoz sesini ve direksiyon sertliğini seçilen moda göre ayarlayarak aracın karakterini anlık olarak değiştiriyor. Bir başka deyişle KONA N, Eco modda şehir içinde günlük bir SUV gibi hareket ederken, N moduna geçildiğinde ise bir anda yarış otomobili hissiyatı sunmaya başlıyor.

KONA N, dışındaki ve motorundaki yüksek performansı, iç mekanındaki detaylarla da devam ettiriyor. Güncel kardeşleriyle benzer bir atmosfere sahip olan kabinde N logosu birden fazla yerde karşımıza çıkıyor. Birçok Hyundai modelinde karşımıza çıkan 10,25 inç bilgi-eğlence ve dijital gösterge sisteminde N modu bulunuyor. Tamamen dijitalleştirilmiş öğelerle aracın tüm ayarlarına buradan ulaşılıyor. Tur süresi, G kuvveti, turbo basıncı, yağ sıcaklık ve kalkış kontrolü gibi değerler, bu ekrandan takip edilebiliyor.

İlk kez 2013 yılında tanıtılan N markası, ralli otomobillerinden alınan tecrübeyi günlük kullanıma uygun spor otomobillere aktardı. Bu özel kombinasyonlarla kendisine önemli bir müşteri kitlesi oluşturan Hyundai, gelecekte üreteceği performans kokan elektrikli versiyonlarla da iddiasını sürdürecek.

Hyundai'den 280 beygirlik B-SUV: KONA N

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai'den 280 beygirlik B-SUV: KONA N - Son Dakika


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