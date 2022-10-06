Hyundai'den Almanya'da yeni Ar-Ge merkezi - Son Dakika
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Hyundai'den Almanya'da yeni Ar-Ge merkezi

06.10.2022 12:16
Hyundai'den Almanya'da yeni Ar-Ge merkezi

Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa’da da pazar payını günden güne artıran Hyundai, sıfır emisyonlu mobiliteyi geliştirmek için Almanya’da 25 bin metrekarelik kapsamlı bir merkez inşa etmeyi planlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa'da da pazar payını günden güne artıran Hyundai, sıfır emisyonlu mobiliteyi geliştirmek için Almanya'da 25 bin metrekarelik kapsamlı bir merkez inşa etmeyi planlıyor.

Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi (HMETC) tarafından açılacak yeni tesis ile, markanın 'İnsanlık için İlerleme' vizyonuna olan bağlılığını kanıtlamak için gelecekteki sürdürülebilir modellerin, yüksek performanslı araçların ve yeni mobilite çözümlerinin geliştirilmesinde öncü bir rol oynayarak, özellikle Avrupa'daki ürünlerin çağ atlamasına katkıda bulunması hedefleniyor.

HMETC'nin yeni Ar-Ge tesisi, Hyundai'nin Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) olan SmartSense'in geliştirilmesine olanak sağlayacak. Hyundai ayrıca, bilgi-eğlence donanımlarını da geliştirecek ve yeni bir elektrifikasyon laboratuvarı sayesinde de mevcut elektrikli modellerin Avrupa pazarında etkin bir rol oynamasına imkan tanıyacak. Mimari çizim aşaması Ekim ayında tamamlanacak olan Hyundai'nin yeni Ar-Ge binası, çevre dostu bir tasarıma sahip olacak ve inovasyonu teşvik eden yaratıcı alanları içerecek.

Hyundai'den Almanya'da yeni Ar-Ge merkezi

Hyundai karbon nötrlüğüne bir adım daha yakın

Hyundai Motor Company, insanlığın sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmak için adımlar atıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl IAA Mobility 2021'de, Paris Anlaşması'nın belirlediği hedef tarihten beş yıl önce yani 2045 yılına kadar tamamen karbon nötr çalışma konusundaki nihai hedefini açıklamıştı. Özellikle sıfır emisyonlu araçların geliştirilip üretilmesiyle temiz bir çevre sorumluluğu üstlenen Hyundai, aynı zamanda otomotiv endüstrisinde üst düzey bir mobilite çözümleri sağlayıcısı olarak sektöre öncülük etmeyi planlıyor.

Bu bağlamda Hyundai, otomobil üretmenin ötesinde, toplumları harekete geçirmek ve güçlendirmek için altyapı ve şebeke çözümlerini de araştırıyor. RE100 yol haritasına göre, üretim ve üretim sürecini karbon nötr hale getirecek olan Hyundai, bu yıl Çekya'daki tesisini baştan sona değiştirdi ve tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk fabrikasına imzasını attı. Hyundai ayrıca, karbon nötr kılavuzları geliştirmek ve karbon denkleştirme projelerini sürdürmek için iş ortakları, bağlı kuruluşlar ve tedarikçileriyle de işbirliği yapacak.

Kentsel alanlar ve robotikler için de yeni hava ve kara mobilite cihazları geliştiren Hyundai'den yapılan açıklamaya göre şirket, temiz ve sürdürülebilir mobiliteye geçişi hızlandırmak için yatırımlarına ve iddialı projelerine tüm hızıyla devam edecek.

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Kaynak: Carmedya.com

Almanya, Hyundai, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai'den Almanya'da yeni Ar-Ge merkezi - Son Dakika

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