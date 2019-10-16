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Hyundai'den dijital atak

52 dakika önce

CARMEDYA.COM – Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi (HDCE), en son teknolojileri kullanarak otomobillerini geliştirmeye devam ediyor. Markanın kendi bünyesinde geliştirdiği sanal tasarım teknolojisi, geleceğin Hyundai modellerinde etkin bir rol oynayacak. Geleneksel olarak otomobil tasarım süreçlerinde çamur ve kil modelleme teknikleri kullanılıyor. Bu malzemeler kullanılarak hazırlanan model örnekleri üzerinde farklı tasarım fikirlerini yeterince ifade etmek için çok...The post Hyundai’den dijital atak appeared first on Carmedya.

Hyundai'den dijital atak, System.String[]

CARMEDYA.COM - Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi (HDCE), en son teknolojileri kullanarak otomobillerini geliştirmeye devam ediyor.



Markanın kendi bünyesinde geliştirdiği sanal tasarım teknolojisi, geleceğin Hyundai modellerinde etkin bir rol oynayacak.


Geleneksel olarak otomobil tasarım süreçlerinde çamur ve kil modelleme teknikleri kullanılıyor. Bu malzemeler kullanılarak hazırlanan model örnekleri üzerinde farklı tasarım fikirlerini yeterince ifade etmek için çok fazla zaman harcamak gerekiyor. Çünkü hazırlanan tasarım onay alamadığında projenin sıfırdan başlayarak yeniden hazırlanması gerekiyor. Tüm bu gibi olumsuz süreçlerde zaman ve maliyet hesapları büyük bir önem taşıyor.


Hyundai, sanal gerçeklik sayesinde sınırsız değişiklik yapma imkanı bularak tasarım giderlerinden de tasarruf edecek. Bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımın onayı alındıktan sonra kil model üzerinde nihai çizgileri oluşturulacak. Bu teknoloji, Hyundai'nin tasarım sürecini hem hızlandıracak hem de müşteri talepleri daha iyi bir şekilde analiz etmesine olanak sağlayacak. Bilgisayar ortamında hazırlanan tasarım, en hızlı şekilde görselleştirilerek renk ve trim varyasyonlarına da izin verilecek.


Sanal tasarım, Hyundai'nin yaklaşık on yıldır üzerinde durduğu bir teknoloji ve üretilecek tüm modellerde kullanılacak.


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Bilgisayar, Avrupa, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:27 
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