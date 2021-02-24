Hyundai'den elektrikli mobilite atağı: IONIQ 5 - Son Dakika

Hyundai'den elektrikli mobilite atağı: IONIQ 5

24.02.2021 20:26
Hyundai'den elektrikli mobilite atağı: IONIQ 5, System.String[]

Hyundai’nin tam 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor.

Hyundai'nin tam 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli PONY'den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor.

Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz aylarda IONIQ adıyla bir alt marka yaratmıştı.

Hyundai Motor Company, online bir dünya prömiyeriyle tanıttığı IONIQ 5'i kompakt bir CUV olarak lanse ediyor. Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ, Hyundai Motor Grubu'nun yeni platformu E-GMP'yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde benzersiz oranlara sahip. Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çeken platform, aynı zamanda çevre dostu malzemeler kullanılarak üretiliyor. Ayrıca, yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya (V2L) sahip olan IONIQ 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

IONIQ 5'in şık tasarımı, özel bir BEV platformu üzerinde kendini gösterirken aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında müthiş bir bağ kuruyor. Geleneksel çizgiler kadar son derece modern bir ambiyansa da sahip olan otomobil, zamansız tasarımın yeniden tanımlanması olarak yorumlanıyor.

IONIQ 5'in şık dış tasarımı, otomobilin modern olduğu kadar premium bir duruş sergilemesine de olanak sağlıyor. İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Hyundai 45 konsepti adıyla tanıtılan bu otomobilin ön tarafında, optimum aerodinamik için yeni bir kaput sistemi bulunuyor. Panel boşluklarını en aza indiren bu kapaklı kaput ve yatay formdaki ön tamponla beraber, IONIQ 5'te kusursuz bir aydınlatma teknolojisine yer veriliyor. V şeklindeki gündüz farları (DRL) yine U şeklindeki küçük piksellere sahip farlarla kombine ediliyor. Böylece, ön kısımda üstün bir aydınlatma teknolojisi kadar estetik harikası bir görsellik elde ediliyor.

Otomobilin yan kısmında sade bir form dikkat çekse de ön kapıdan başlayarak arka kapının alt kısmına kadar uzanan keskin çizgiyle beraber gelişmiş bir aerodinamizm yakalanıyor. Sert ve keskin bir geçiş olan bu detay, gizli kapı kolları ve temiz yüzeyle birleştiriliyor. Görsellik ön plana çıkarken aynı zamanda sürtünme katsayısı da bir elektrikli otomobilin gereksinimlerini karşılaması için oldukça düşürülmüş.

Aerodinamizm için geliştirilen tekerlekler, Hyundai'nin Parametric Pixel tasarım temasını daha da belirgin bir hale getiriyor. Hyundai'nin bir EV otomobilde şimdiye kadar kullandığı en büyük jant olan bu özel takım, tam 20 inç çapında sunuluyor. Hem görsellik hem de yol tutuş için geliştirilen bu estetik jant, aynı zamanda E-GMP için özel olarak optimize edilmiş.

IONIQ 5'in iç mekanında da "Fonksiyonel Yaşam Alanı" teması var. Koltuklar ile birlikte kokpit de 140 mm'ye kadar hareket edebiliyor. Universal Island adıyla somutlaşan hareketli iç mekanda bataryalar için düz bir zemin sağlanırken ayrıca kullanıcıların konforuna göre mekan genişliği isteğe bağlı olarak ayarlanabiliyor.

Ayrıca, koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu, geri dönüştürülmüş PET şişeler, bitki bazlı (bio PET) iplikler, doğal yün iplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor.

IONIQ 5, ikinci sıra koltuklar tamamen katlandığında yaklaşık 1.600 litreye kadar bir yükleme alanı sunuyor. Koltuklar tam dik konumdayken 531 litre bagaj alanı sağlayarak günlük kullanımda oldukça ideal bir yükleme kapasitesi sunmuş oluyor. Daha fazla çok yönlülük için, ikinci sıra koltuklar 135 mm'ye kadar öne doğru kayabiliyor ve ayrıca 6: 4 oranında katlanabiliyor. Bu arada, aracın ön tarafında da 57 litreye kadar ek bir bagaj kapasitesi sunuluyor.

Her kullanıcıya uygun elektrikli otomobil

IONIQ 5, performanstan ödün vermeden her müşterinin mobilite ihtiyaçlarına uygun bir elektrikli otomobil konfigürasyonu sunuyor. Kullanıcılar, 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki pil paketi seçeneğini tercih edebiliyorlar. Ayrıca, yalnızca arka motorlu veya hem ön hem de arka motorlu olmak üzere iki elektrikli motor opsiyonu arasından seçim yapabiliyorlar. Tüm opsiyon seçeneklerinde üstün bir menzil elde edilirken aynı zamanda 185 km/s'lik azami hıza ulaşılabiliyor.

Elektrik motor opsiyon listesinin en üst seviyesinde 225 kWh (301 hp) ve 605 Nm torkluk bir güç çıkışı bulunuyor. IONIQ 5, 72.6 kWh pil ile desteklenirken, dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle beraber otomobil, 0 'dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor.

IONIQ 5, iki tekerlekten çekiş (2WD) ve 72,6 kWh pil kombinasyonuyla da ortalama olarak 470-480 km arası (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor.

Yenilikçi ultra hızlı şarj

IONIQ 5'in E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor.

Teknolojik otomobil, 350 kW'lık bir şarj cihazıyla beraber yalnızca 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebiliyor. WLTP'ye göre IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km menzil elde etmek için aracı sadece beş dakika şarj etmeleri gerekiyor. Bu da kalabalık şehir içi trafiğinde sahibine üstün biir kullanım kolaylığı anlamına geliyor.

IONIQ 5 sahipleri, diledikleri zaman elektrikli bisikletlerini, scooterlarını veya elektrikli kamp ekipmanlarını V2L işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında fişe takarak çalıştırabiliyor. Araç ayrıca, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor. Bir nevi powerbank mantığıyla çalışan otomobil, kendi elektriğini de performansa dönüştürmekten geri kalmıyor.

Mobilite bazlı teknolojik sistemler

Hyundai, ilk kez IONIQ 5'te ön camı dev bir ekrana dönüştürmüş. "Artırılmış Gerçeklik Baş Üstü Ekranı" (AR HUD) ile üretilen IONIQ 5, navigasyon, sürüş yardımcıları, anlık bilgiler ve aracın çevresiyle ilgili görüntüleri ön camın karşısındaki görüş alanlarına yansıtıyor. Bu yansıtma esnasında üst düzey AR teknolojisini kullanıyor ve sürüş esnasında sürücünün dikkatini dağıtmadan tüm bilgilerin aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca, HDA2 üst düzey sürüş asistanı sayesinde de şeritte kalmayı ve şeritte güvenli bir şekilde ilerlemeyi yüksek çözünürlüklü radar sensörleriyle gerçekleştiriyor.

Diğer bir deyişle, yarı otonom sürüş özelliklerine sahip olan IONIQ 5, hızını yasal sınıra göre ayarlayan Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA) sistemiyle donatılmış. Böylece IONIQ 5, sürücü trafik kurallarına uymasa dahi uyması için görsel ve işitsel uyarılarda bulunmaya başlıyor. Ayrıca, gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun farları otomatik olarak açıp kapatan Uzun Far Yardımı da (HBA) var.

Satışa sunulduğu birçok pazarda önemli başarılara imza atması beklenen IONIQ 5'in ardından elektrikli bir sedan da çok yakın zamanda tanıtılacak. IONIQ 6 adıyla gelen elektrikli sedan modelin haricinde büyük bir elektrikli SUV da üretilecek. Hyundai, IONIQ 7 adını verdiği bu SUV modelle birlikte markanın çeşitli segmentlerdeki iddiasını da artıracak.

Münir Karaloğlu, Otomobil, Hyundai, Kwh, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai'den elektrikli mobilite atağı: IONIQ 5 - Son Dakika


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