Son Dakika Haberleri: Hyundai'den giyilebilir robot
Son Dakika Otomobil Hyundai'den giyilebilir robot

Hyundai'den giyilebilir robot

50 dakika önce

Hyundai Motor Grubu, uzun saatler boyunca çalışan sanayi işçilerine yardımcı olmak için giyilebilir bir robot olan Vest EXoskeleton’u (VEX) geliştirdi.

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Hyundai Motor Grubu, uzun saatler boyunca çalışan sanayi işçilerine yardımcı olmak için giyilebilir bir robot olan Vest EXoskeleton'u (VEX) geliştirdi.



VEX, yük desteğini hafifletmek ve beden hareketliliği artırmak için insan eklemlerinin hareketini taklit ederek üretkenliği artırıyor ve hatlardaki işçilerin yorgunluğunu azaltıyor. Giyilebilir yeleğin çok eksenli noktaları bulunuyor ve birden fazla dönme noktasını çok bağlantılı kas yardımı ile birleştiriyor.


Hyundai VEX robotun ağırlığı sadece 2,5 kg ve benzer ürünlerden yüzde 42 daha hafif. Bir sırt çantası gibi giyilen robot, çeşitli vücut ölçülerine uyması için uzunluğu 18 cm'ye kadar ayarlanabiliyor. Kuvvet yardımının derecesi ise altı seviyeye kadar değiştirilebiliyor.


Uluslararası Robot Teknolojileri Federasyonu'na göre giyilebilir robot endüstrisi yıllık olarak yüzde 14 büyüyor ve bu rakam her geçen gün hız kazanıyor. Analizlere göre, 2021 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 630.000 ticari robot satılacak ve en büyük talep otomotiv sektöründen gelecek. Sadece otomobil sektörüne 2017 yılında 126.000 robot tedarik edildi ve tüm ticari işletmelerin üretim hatlarında kullanıma sunuldu.


Endüstriyi ve teknoloji trendini yakından takip eden Hyundai Motor Grubu da bu tip giyilebilir robotlar için sürekli olarak yatırım yapmaya devam edecek. Ayrıca ilgili teknolojileri geliştirerek giyilebilir robot endüstrisindeki varlığını güçlendirecek.


Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:04 
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