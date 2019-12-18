Hyundai'den Nijerya'ya otomotiv ve petrol yatırımı - Son Dakika
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Hyundai'den Nijerya'ya otomotiv ve petrol yatırımı

6 saat önce

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Hyundai tarafından Nijerya'da bir otomobil fabrikası ve petrol rafineri tesisi kurulmasını uygun gördüğünü açıkladı.

Hyundai'den Nijerya'ya otomotiv ve petrol yatırımı, System.String[]

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Hyundai tarafından Nijerya'da bir otomobil fabrikası ve petrol rafineri tesisi kurulmasını uygun gördüğünü açıkladı.

Buhari'nin, Hyundai Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Chang Hag Kim ile yaptığı görüşme sonrası Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Muhammed Buhari, Hyundai firmasının Nijerya'da bir otomobil fabrikası kurmasını ve petrol rafineri tesisi inşa etmesini memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Buhari'nin "Nijerya olarak Güney Kore merkezli Hyundai firmasına gereken enerji ve güvenlik desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandığı da hatırlatıldı.

Dünya genelinde 15 bin çalışana sahip olduklarını aktaran Hyundai Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Chang Hag Kim ise Nijeryaya yatırım yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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