Son Dakika Haberleri: Hyundai Dijital Anahtara Geçiyor

Hyundai Dijital Anahtara Geçiyor

4 dakika önce

CARMEDYA – Hyundai, yeni Sonata modelini piyasaya sürmeden önce dijital anahtar teknolojisine geçeceğini duyurdu. NFC teknolojisi kullanılacak Dijital anahtarın temelinde NFC teknolojisi yer alıyor. Bir çok akıllı telefonda olan bu özellik, bu sistemin yayılmasına yardımcı olacak. Sürücü kapı kolundaki bir NFC anteni sayesinde sistem sorunsuz bir şekilde çalışacak. Arabayı çalıştırmak için ise orta konsolda bir...The post Hyundai dijital anahtara geçiyor appeared first on Carmedya.

Hyundai Dijital Anahtara Geçiyor, System.String[]
CARMEDYA - Hyundai, yeni Sonata modelini piyasaya sürmeden önce dijital anahtar teknolojisine geçeceğini duyurdu.



NFC teknolojisi kullanılacak

Dijital anahtarın temelinde NFC teknolojisi yer alıyor. Bir
çok akıllı telefonda olan bu özellik, bu sistemin yayılmasına yardımcı olacak.
Sürücü kapı kolundaki bir NFC anteni sayesinde sistem sorunsuz bir şekilde
çalışacak. Arabayı çalıştırmak için ise orta konsolda bir NFC antenine daha yer
verilecek.



Başka özelliklerde kontrol edilecek

Aracınızın birkaç özelliği daha uzaktan kontrol
edilebilecek. Bunların arasında otomobilin kitlenip açılabilmesi, panik
uyarısını aktif edebilme ve otomobilinizin motorunu 30 metre uzaktan
çalıştırabilme gibi özellikler yer alıyor. Güvenlik konusu büyük önem arz
ediyor. Gerçek kullanıcıların tespiti konusunda sistemin şu an için sorunsuz
olduğu biliniyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:08 
Otomobil
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