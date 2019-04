Hyundai Dijital Anahtara Geçiyor

CARMEDYA - Hyundai, yeni Sonata modelini piyasaya sürmeden önce dijital anahtar teknolojisine geçeceğini duyurdu.







NFC teknolojisi kullanılacak



Dijital anahtarın temelinde NFC teknolojisi yer alıyor. Bir

çok akıllı telefonda olan bu özellik, bu sistemin yayılmasına yardımcı olacak.

Sürücü kapı kolundaki bir NFC anteni sayesinde sistem sorunsuz bir şekilde

çalışacak. Arabayı çalıştırmak için ise orta konsolda bir NFC antenine daha yer

verilecek.







Başka özelliklerde kontrol edilecek



Aracınızın birkaç özelliği daha uzaktan kontrol

edilebilecek. Bunların arasında otomobilin kitlenip açılabilmesi, panik

uyarısını aktif edebilme ve otomobilinizin motorunu 30 metre uzaktan

çalıştırabilme gibi özellikler yer alıyor. Güvenlik konusu büyük önem arz

ediyor. Gerçek kullanıcıların tespiti konusunda sistemin şu an için sorunsuz

olduğu biliniyor.



