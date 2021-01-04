Hyundai'e Good Design'dan dört ödül birden! - Son Dakika

Hyundai'e Good Design'dan dört ödül birden!

04.01.2021 15:13
Hyundai'e Good Design'dan dört ödül birden!, System.String[]

Hyundai Motor Company, “2020 GOOD DESIGN” ödüllerinde tam dört ödül birden kazandı.

Hyundai Motor Company, "2020 GOOD DESIGN" ödüllerinde tam dört ödül birden kazandı.

Dünyanın en eski tasarım ödüllerinden biri olarak kabul edilen organizasyon, markanın en gelişmiş iki elektrikli konsepti olan 45 ve Prophecy başta olmak üzere, Yeni Elantra ve ultra hızlı elektrikli araç şarj altyapısı olan Hyundai Hi-Charger'ı ulaşım kategorisinde ödülle taçlandırdı.

İlk olarak 2019 Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 45 EV konsepti, Hyundai'nin ikonik Pony Coupe modeline bir saygı duruşu olarak nitelendiriliyor. Hyundai 45'in sitilist monokok tarzı, uçaklardan ilham alınarak oluşturulmuş. Bu şık ve modern tasarım, elmas şeklindeki silueti ile tamamlanıyor.

Hyundai Prophecy EV Concept

Hyundai 45, 2020 Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri, 2020 Red Dot Design Ödülleri ve 2020 iF Design Ödülü de dahil olmak üzere, dünyaca ünlü diğer tasarım yarışmalarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hyundai'nin yeni alt markası olan IONIQ de ilk özel EV modelini 45 konseptini baz alarak piyasaya sürecek.

Hyundai'nin bir diğer EV konsepti olan Prophecy ise vizyoner tasarım özellikleri ile markaya farklı bir bakış açısı getirdi. Sensuous Sportiness yani Duygusal Sportiflik tasarım felsefesinin bir temsilcisi olan bu konsept model, 2020 Red Dot Awards'ın Tasarım Konsepti grubunda "En İyinin En İyisi" ödülünü kazandı ve 2020 Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri için de finalist seçildi.

Hyundai Elantra

Bir diğer büyük ödülü ise bu yılın başlarında görücüye çıkan Yeni Elantra aldı. Yedinci nesil Elantra, "Parametric Dynamics" tasarım öğeleri sayesinde fütürist ve yenilikçi bir görünüm ve his sunuyor. Alışılmışın dışında bir aile otomobili görüntüsü sunan otomobil, hem modern hem de sportif çizgileriyle farklı hisleri aynı anda yaşatabiliyor.

Hyundai Hi-Charger ise markanın EV sahiplerine sunduğu tamamen yeni bir şarj hizmeti. Bu sistem, 350kW ultra hızlı şarj cihazıyla birlikte elektrikli otomobillerin çok kısa sürede şarj edilmesine olanak sağlıyor. Hyundai Hi-Charger, Good Design'dan aldığı ödülün yanı sıra 2020 Red Dot Tasarım Ödülleri'nde de "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" kategorisinde önemli bir başarı gösterdi.

Bu yıl 70'inci yaşını kutlayan GOOD DESIGN ödül organizasyonu, tasarım ve üretimde yenilikleriyle dikkat çeken markaları belirleyerek, satın alım süreçlerinde oldukça önemli bir rol oynuyor.

Frankfurt, Otomobil, Elantra, Hyundai, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai'e Good Design'dan dört ödül birden! - Son Dakika


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