Hyundai elektrifikasyon stratejisini hızlandırıyor - Son Dakika
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Hyundai elektrifikasyon stratejisini hızlandırıyor

12.03.2022 14:58
Hyundai elektrifikasyon stratejisini hızlandırıyor

Hyundai Motor Company, sürdürülebilir ilerlemeyi devam ettirirken aynı zamanda elektrifikasyon hedefini hızlandırmak için de stratejik bir yol haritası açıkladı.

Hyundai Motor Company, sürdürülebilir ilerlemeyi devam ettirirken aynı zamanda elektrifikasyon hedefini hızlandırmak için de stratejik bir yol haritası açıkladı.

HMC üst düzey yönetimi tarafından açıklanan stratejiye göre Hyundai, 2030 yılına kadar satış ve finansal performans hedeflerine odaklanıyor.

Hyundai'nin yeni nesil elektrikli araçlarının (BEV) yol haritası şu şekilde destekleniyor: BEV ürün gruplarının güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin optimize edilmesi, donanım ve yazılım rekabet gücünün güvence altına alınması. Plan kapsamında Hyundai, yıllık küresel BEV satışlarını 1,87 milyon adede yükseltmeyi ve 2030 yılına kadar yüzde 7'lik bir küresel pazar payı seviyesini güvence altına almayı hedefliyor. Hyundai ayrıca, orta ve uzun vadeli finansal hedeflerini de paylaştı. Hyundai, elektrifikasyon için 16 milyar dolar yatırım ayırırken, tüm yeniliklerini Hyundai ve Genesis markaları altında gerçekleştirecek.

Hyundai, 2030 yılına kadar genişletilmiş bir ürün yelpazesi ile donanım ve yazılım yeteneklerinde rekabet gücünü artırarak EV satışlarında yüzde 10 daha yüksek bir işletme kar marjı elde etmeyi hedefliyor. Konsolide bazda ise yüzde 10'luk faaliyet kar marjı sağlamayı hedefliyor.

Hyundai elektrifikasyon stratejisini hızlandırıyor

Hyundai, elektrifikasyona geçişini hızlandırmak için BEV üretiminde de yüksek verimli bir üretim süreci kurmayı hedefliyor. Güney Koreli markanın mobilite değer zincirindeki inovasyonun temel taşı olan Singapur'daki Hyundai Motor Global İnovasyon Merkezi (HMGICS), insan merkezli bir üretim inovasyon platformu inşa edecek.

Hyundai, Kore ve Çek Cumhuriyeti'ndeki mevcut BEV üretim tesislerine ek olarak yakın zamanda hizmete açacağı Endonezya fabrikasından da yararlanacak. Böylelikle, BEV üretim üslerini kademeli olarak genişletmeyi planlıyan Hyundai, tüm pazarlara daha aktif bir şekilde hizmet edecek. Ayrıca Hyundai, gelecekteki BEV'lerin rekabet gücünü artırmak için pil tedariğini de çeşitlendirecek.

Hyundai'nin 2022 başında paylaştığı gibi, bu yıl yüzde 13- 14 konsolide gelir artışı ve yüzde 5,5- 6,5 yıllık konsolide faaliyet kar marjı planlıyor. Şirket, toplam araç satışlarının 4,3 milyon adedi aşmasını da hedefliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai elektrifikasyon stratejisini hızlandırıyor - Son Dakika


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