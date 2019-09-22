Son Dakika Haberleri: Hyundai geleceği yorumladı: 45 EV
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Hyundai geleceği yorumladı: 45 EV

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Hyundai, elektrikli araçlarla ilgili vizyonunu simgeleyen EV 45 konseptini Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Güney Koreli otomobil üreticisinin otonom teknolojileri ve elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarında yen bir döneme işaret eden konsepte, 45 yıl önce tanıtılan Pony Coupe konseptinin anısına 45 EV adı verildi. Konsept otomobil, 1920 yıllarının uçaklarından ilham alan tasarım diline, iyi bir...The post Hyundai geleceği yorumladı: 45 EV appeared first on Carmedya.

Hyundai geleceği yorumladı: 45 EV, System.String[]

CARMEDYA.COM - Hyundai, elektrikli araçlarla ilgili vizyonunu simgeleyen EV 45 konseptini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttı.



Güney Koreli otomobil üreticisinin otonom teknolojileri ve elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarında yen bir döneme işaret eden konsepte, 45 yıl önce tanıtılan Pony Coupe konseptinin anısına 45 EV adı verildi.


Konsept otomobil, 1920 yıllarının uçaklarından ilham alan tasarım diline, iyi bir aerodinamiye ve hafif malzemelerden oluşan gövdeye sahip. Köklerini markanın geçmişinden alan, sade ve minimal çizgilere sahip araç, Hyundai'nin duygulara hitap eden ve yaratıcı mobilite çözümlerini içinde barındıran "Sensous Sportiness" olarak tanımladığı tasarım diliyle geliştirilmiş.



Köşeli hatlar ve keskin çizgiler retro spor araçlara gönderme yaparken, aracın sade tasarlanan kokpiti de 45 EV'i farklı kılıyor. Dışarıdaki minmalist etkiler iç mekan tasarımında da görülüyor.


Ön panelin büyük bölümü neredeyse tamamen dijital ve dokunmatik bir ekranla kaplı. Lounge tarzı ön ve arka koltuklar dönerek, araç içerisinde ön ve arkada oturan yolcuların karşılıklı sohbet edebilmesine imkan tanıyor.


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Frankfurt, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:54 
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