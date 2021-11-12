Üye Girişi
Hyundai, Grandeur modelinin 35'inci yıl dönümüne özel retro konsept hazırladı - Son Dakika

Hyundai, Grandeur modelinin 35'inci yıl dönümüne özel retro konsept hazırladı

12.11.2021 14:06
Hyundai, Grandeur modelinin 35'inci yıl dönümüne özel retro konsept hazırladı

Hyundai Motor Company, efsanevi sedan modeli Grandeur'ün 35'inci yıl dönümünü kutlamak için özel bir konsept model hazırladı.

Hyundai Motor Company, efsanevi sedan modeli Grandeur'ün 35'inci yıl dönümünü kutlamak için özel bir konsept model hazırladı.

Hyundai açıklamasına göre, markanın tasarımcıları, yeni konsept modelde köşeli orijinal tasarıma sadık kalırken aynı zamanda gelecekteki teknolojiler ve fütüristik çizgiler için de kendilerini geliştirmeye devam etti.

Geçen aylarda markanın ilk seri üretim modeli Pony'yi yeniden canlandıran mühendisler, bu konseptte de elektrifikasyona ve gelişmiş aydınlatma teknolojilerine yer verdi.

IONIQ 5 modeliyle otomotiv endüstrisine yeni teknolojileri kazandıran Hyundai, yeni konsept modelinde de parametrik piksel dış aydınlatma ve üst kaliteyi simgeleyen Napa deri döşemelerle hazırlanmış bir iç mekan sunuyor. Ultra modern, elektrikli bir otomobil konsepti olarak dikkati çeken araç, retro cazibesini de ilk bakışta hissettiriyor. Yeni yan aynalar, kapalı tip jantlar, sürgülü kaplamalar ve ön-arka piksel tarzı LED far grubuyla da görselliğini üst seviyeye çıkarıyor.

"Hyundai Heritage Series" projesinde yer alan Grandeur'ün bu özel konsepti, lüks bir iç mekana sahip olmasıyla öne çıkıyor. Marka tasarımcıları, yolcuların duyularını harekete geçirmek için 80'lerin dönemini yansıtan ses ve müzik ekipmanlarına araçta yer verdi.

Bronz renkli aydınlatma ve buna uygun modern bir ses sistemi tercih eden mühendisler, orjinaline sadık kalarak "Newtro" yani "yenilik + Retro" konsept teması uyguladı. Güney Koreli ses tasarımcısı Guk-il Yu tarafından geliştirilen ve 18 hoparlörü kontrol eden 4way4 ses sistemi, Grandeur'ün iç mekanını akustik teorisine dayalı olarak bir konser salonuna dönüştürüyor. Orta konsol ve gösterge panelinin bileşimi sayesinde, yüksek düzeyde bir netlik ve derin bas ile zengin ses sunan sistemde piyano işlevi de bulunuyor. Araç park halindeyken ses sistemi aracılığıyla piyano çalınabiliyor.

Hyundai tasarımcıları, "Heritage Serisi" ile marka mirasının değerlerini yeniden keşfetmeye devam edecek

Açıklamada aktarılanlara göre, ön koltuklar, orijinal Grandeur'den ilham alarak bordo kadife ile donatıldı. Konseptin arkasında ise kaliteli bir şekilde üretilmiş Napa deri döşemelere yer verildi. Orta konsol kol dayanağı ise pahalı bir kol saati veya mobil cihazlar gibi değerli eşyaları saklamak için gizli bir bölmeye sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Gösterge panelindeki kadranları ve düğmeleri ultra geniş olarak kullanan tasarımcılar, dokunmatik özellikli düz ekrana da yer verdi. Tek kollu direksiyon simidi ve uçaklardaki gaz koluna benzer vites koluyla da 80'lerin havasını koruyan Hyundai tasarımcıları, dijital gösterge panelinin sol ve sağ uçlarından başlayan bronz renkli ışık huzmesini de kabinin çevresine doğru yaydı. B sütunlarına nüfuz eden bu ambiyans aydınlatması, iç mekana göz alıcı bir renk katarken, daha geniş bir alan hissi de uyandırıyor.

İlk kez 1986 yılında satışa sunulan Grandeur, markanın ana vatanı Güney Kore'de ve Amerika'da oldukça sevilmiş ve sedan modeller arasındaki iddiasını günden güne artırmıştı.

1975 Pony ve 1986 Grandeur modellerinin elektrikli retro konseptlerini tasarlayan Hyundai tasarımcılarının, bir başka "Heritage Serisi" ile marka mirasının değerlerini yeniden keşfetmeye devam edeceği bildirildi.

Otomobil, Tragger, Hyundai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hyundai, Grandeur modelinin 35'inci yıl dönümüne özel retro konsept hazırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti 14:08 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Hırsızlık mağduru Neymar, sosyal medyada yana yakıla yardım istedi 12:30 Hırsızlık mağduru Neymar, sosyal medyada yana yakıla yardım istedi 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir

Son Dakika Haberleri
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
14:08
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:33
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:26:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hyundai, Grandeur modelinin 35'inci yıl dönümüne özel retro konsept hazırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement