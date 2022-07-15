Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde! - Son Dakika
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Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

15.07.2022 21:00
Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Hyundai Motor Grubu, yapay zeka destekli araç çağırma platformu ‘i.

Hyundai Motor Grubu, yapay zeka destekli araç çağırma platformu 'i.M.'yi işleten Koreli bir girişim Jin Mobility ile işbirliği yaparak Güney Kore'nin başkenti Seul'de 4. Seviye otonom sürüşlere başladı.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Won Hee-Ryong ve Seul Belediye Başkanı Oh Se-Hoon ise RoboRide aracını test eden ilk müşteriler oldu.

Seul'ün en kalabalık ve en gözde lokasyonlarından birisi olan Gangnam'da, en son teknoloji ürünü 4. seviye otonom sürüş teknolojisine sahip IONIQ 5 elektrikli araçlar kullanılıyor. RoboRide araç çağırma hizmetine pilotluk yapan bu araçlar, müşteriler tarafından çağırılarak şehir içi ulaşımda kullanılacak. Hyundai'nin ilk araç çağırma hizmeti olan RoboRide, Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) tarafından da desteklenerek gerekli tüm yasal izinleri almış durumda.

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Güney Kore başta olmak üzere, tüm dünyaya hizmet eden yapay zeka destekli mobilite platformu Jin Mobility ile yapılan işbirliği, araçların gelişimi için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Jin Mobility, i.M uygulamasında iki adet IONIQ 5 RoboRide aracı çalıştırmaktan ve denetlemekten sorumlu olacak. Grup ayrıca, trafikteki güvenlik ve sürüş analizleri gibi çeşitli kriterleri de göz önünde bulundurarak otonom sürüş teknolojisini daha da geliştirmeyi planlıyor. Bu hizmeti kullananların geri bildirimleri, yorumları ve tecrübeleri de gelecekte daha yaygın bir şekilde kullanımın önüne açmak için oldukça önemli.

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Hyundai, en kalabalık trafik ve güvenli sürüş ortamına hazırlanmak için trafik sinyallerini otonom araçlara bağlayabilen bir sistem kurarken, sürüş güvenilir ve sorunsuz olması adına 2019'dan bu yana test sürüşleri yaparak çok sayıda sürüş verisi topladı. Ayrıca, güvenliği sağlamak için kendi bünyesinde geliştirdiği uzaktan araç destek sistemini aktif olarak kullanıyor. Sistem, otonom sürüş durumunu, aracı ve rotayı izlerken otonom sürüşün mümkün olmadığı durumlarda şerit değiştirme gibi uzaktan yardım işlevleriyle araç içerisindeki yolcuları koruma altına alıyor. 4. seviye otonom sürüş teknolojisine sahip IONIQ 5 RoboRide, bu sistemleri kullanarak sürekli olarak kendi sürüş durumunu algılıyor, anlık kararlar veriyor ve trafiğin hareketlerini kontrol ederek destek duymaksızın yol alabiliyor.

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

RoboRide pilot hizmeti, test sürüşleri kapsamında hafta içi 10: 00 ile 16: 00 saatleri arasında çalışacak. Yolculukta en fazla üç kişiye izin verilirken, herhangi bir acil duruma müdahale etmek için araçta bir adet güvenlik amaçlı sürücü bulunacak.

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde!

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YORUMLAR
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Kaynak: Carmedya.com

Tragger, Kore, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai IONIQ 5 otonom sürüş testlerinde! - Son Dakika

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