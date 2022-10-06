Hyundai IONIQ 6 tam şarj ile 614 km menzil sunacak - Son Dakika
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Hyundai IONIQ 6 tam şarj ile 614 km menzil sunacak

06.10.2022 12:16
Hyundai IONIQ 6 tam şarj ile 614 km menzil sunacak

Hyundai Motor Company, dünya çapında geçerli olan hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre, IONIQ 6’da şarj başına 614 kilometre gibi üst düzey bir menzil elde etti.

Hyundai Motor Company, dünya çapında geçerli olan hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre, IONIQ 6'da şarj başına 614 kilometre gibi üst düzey bir menzil elde etti.

Hyundai'nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan IONIQ 6, konfor ve performansı buluşturan güç ünitesi (77.4 kWh) sunuyor. Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh'lik bir tüketim elde edilirken, aynı zamanda satışa sunulacağı ülkelerde de en verimli bataryalı elektrikli modellerden (BEV) biri olacak.

Geliştirilmesinin başlangıcından itibaren liderliğe gözünü diken IONIQ 6, mümkün olan en iyi BEV performansını ve sahiplik deneyimini iddia ediyor.

Hyundai IONIQ 6 tam şarj ile 614 km menzil sunacak

IONIQ 6'nın etkileyici elektrikli sürüş performansı, Hyundai'nin EV'ler için özel olarak geliştirdiği E-GMP platformundan ve ultra düşük rüzgar direncinden geliyor. E-GMP, optimum elektrik performansı sunarken, yalnızca 15 dakikalık şarj ile 351 kilometrelik bir menzil sunuyor. Aynı zamanda 350 kWh ultra şarj istasyonlarında da yaklaşık 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında pilini doldurabiliyor. IONIQ 6, tıpkı kardeşi IONIQ 5 gibi 800V ultra hızlı şarj özelliğine de sahip. Ayrıca, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400V şarjı da destekliyor.

IONIQ 6, araç içindeki yolcuların ferah bir şekilde seyahat etmeleri için 2.950 mm gibi uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Yeni nesil otomobil böylece segmentinde liderlik elde etmek için E-GMP'nin esnekliğinden en iyi şekilde yararlanıyor. E-GMP ile birlikte, yenilikçi Araç Güç Kaynağı (V2L) teknolojisini sunan otomobil, dev bir taşınabilir güç bankası haline dönüşüyor.

Hyundai IONIQ 6 tam şarj ile 614 km menzil sunacak

IONIQ 6, 0.21 cd gibi en düşük sürtünme katsayısını nasıl elde etti?

Hyundai, kapsamlı aerodinamik tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla IONIQ 6'nın tamamen elektrikli sürüş menzilini en üst düzeye çıkarmakla kalmadı aynı zamanda aracın 0,21 cd'lik bir sürtünme katsayısına ulaşmasını da sağladı. Otomotiv dünyasındaki en düşük değerlerden biri olan 0.21 cd, aktif hava klapesi, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu gibi sürtünmeyi azaltıcı parçalarla elde edildi. Tasarım üzerindeki modern yapı ve aerodinamizm, IONIQ 6'yı dünyanın en şık araçları arasına da yerleştiriyor.

Hyundai Motor Company'den yapılan açıklamaya göre şirket, BEV segmentindeki en verimli otomobili tasarlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek. Modellerdeki aerodinami iyileştikçe BEV modellerdeki menzil endişesi de büyük ölçüde azaltılmış olacak.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Hyundai IONIQ 6 tam şarj ile 614 km menzil sunacak - Son Dakika

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