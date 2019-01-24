Son Dakika Haberleri: Hyundai, kâr beklentilerine rağmen zarar açıkladı

Hyundai, kâr beklentilerine rağmen zarar açıkladı

39 dakika önce

Hyundai, Çin'de düşen satışların etkisiyle kar beklentilerine karşın 2018 dördüncü çeyrekte 114.95 milyon dolar zarar bildirdi.

Hyundai, kâr beklentilerine rağmen zarar açıkladı, System.String[]
Hyundai, Çin'de düşen satışların etkisiyle kar beklentilerine karşın 2018 dördüncü çeyrekte 114.95 milyon dolar zarar bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:40 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama

Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama Hizmete Sunuldu Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:19:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hyundai, kâr beklentilerine rağmen zarar açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]