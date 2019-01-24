Hyundai, kâr beklentilerine rağmen zarar açıkladı
39 dakika önce
Hyundai, Çin'de düşen satışların etkisiyle kar beklentilerine karşın 2018 dördüncü çeyrekte 114.95 milyon dolar zarar bildirdi.
Hyundai, Çin
'de düşen satışların etkisiyle kar beklentilerine karşın 2018 dördüncü çeyrekte 114.95 milyon dolar zarar bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:40
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