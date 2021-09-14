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Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de - Son Dakika

Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de

14.09.2021 22:49
Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de, System.String[]

Hyundai Assan, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV’yi Türk tüketicisiyle buluşturdu.

Hyundai Assan, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV'yi Türk tüketicisiyle buluşturdu.

Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören KONA EV, satışa sunulduğu 2018 yılından bu yana önemli bir satış başarısı gösterdi.

Yeni KONA Elektrik, dış tasarım makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri beraberinde getiriyor. Sade ve şık bir görünümü bir arada sunan KONA'nın kullanışlı B-SUV gövde tipi, üst düzey elektrik teknolojisiyle de birleşerek kullanıcısına rahatlık sağlamış oluyor.

Hyundai KONA Elektrik <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel

Satışa sundukları yeni model hakkında görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Herkesin heyecanla beklediği KONA Elektrik modelimizi "Geleceğin bugüne hediyesi" sloganımızla AutoShow 2021 Mobility ile Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep Türkiye'de her geçen gün artış gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içinde satışların ve şarj istasyonu altyapısının 4-5 kat daha artması bekleniyor. Hyundai olarak, gelecek yıllarda satışlarımızın büyük bir kısmını oluşturacak elektrikli otomobillerimizin ilkini satışa sunarak Türkiye'de yepyeni bir dönemin başlangıcına imza atıyoruz. KONA Elektrik, SUV gövdesiyle çok yönlü bir kullanım imkanı sunarken, 484 km'lik menziliyle de şu an pazarda satılmakta olan tüm elektrikli araçlar arasında ilk sıraya yerleşiyor. Şimdi KONA Elektrik ile elektrikli araç akımını başlatıyor ve önümüzdeki yıl yeni elektrikli otomobillerimizle de pazardaki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de

Yeni görünümlü tamamen kapalı ızgaraya sahip ön kısım, hem çok modern ve hem de daha estetik. Bu modern görünüm, otomobilin dış tasarımda daha geniş bir duruş vurgulamasını sağlıyor. Yeni LED gündüz farları ile daha da geliştirilen ön kısım, KONA Elektrik'e özgü bir özellik olan asimetrik bir şarj portu ile tamamlanıyor ve elektrikli sürüş hakkında güçlü bir izlenim bırakıyor.

Yeni ve daha keskin farlar, otomobilin yan tarafına doğru dik bir şekilde uzanıyor. Yüksek aydınlatma kapasitesine sahip bu ön farların iç çerçevesi, artık çok yönlü reflektör (MFR) teknolojisiyle beraber geliyor. Ön taraftaki ızgara Yeni KONA EV'de kaldırılarak aşağıdaki bölmeye alınmış. Arka tamponda ise otomobilin genel görünümüne anlam katmak için yatay gri çizgili difüzör kullanılmış. Bu çizgiler şıklığı korurken aynı zamanda yeni yatay olarak uzatılmış arka stoplar da ön kısmın şık görünümünü devam ettirmiş oluyor.

İçten yanmalı ve hibrit motorlara sahip diğer kardeşleri gibi Yeni KONA EV de önceki versiyondan 40 milimetre daha uzun. Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat koltukları ve döşemeleri de güncellemeden nasibini almış. Yeni KONA Elektrik, diğer Hyundai modellerinde de kullanılan 10,25 inç dijital gösterge ile donatılırken ayrıca isteğe bağlı olarak 10,25 inç AVN multimedya ekranıyla da satın alınabiliyor. Ayrıca, KONA EV'de toplam 10 adet farklı gövde rengi sunuluyor.

Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de

İki farklı elektrik motoru

KONA Elektrik, zengin donanımlar sunan Progressive donanım paketiyle satın alınabiliyor. Motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor. Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Her iki güç aktarma organı da 395 Nm anlık tork sağlayarak ilk saniyeden itibaren tam güçle sürüşü eğlenceli hale getiriyor.

Segmentindeki en uzun sürüş menzillerinden birine sahip olan KONA Elektrik, tek bir şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor. "Akıllı Ayarlanabilir Rejeneratif Fren Sistemi", aracın frenleme seviyesini otomatik olarak ayarlamasına izin veriyor. Direksiyon simidinin arkasındaki vites kulakçıkları ise sürücünün rejeneratif frenlemenin yoğunluğunu ayarlamasına izin veriyor.

Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de

Böylece, ek enerjiyi mümkün olduğunda geri almış oluyor. Rejeneratif frenleme ayrıca, sürücünün frenleri kullanmadan aracı tam olarak durdurmasına da olanak tanıyor. Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyon-yüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için yaklaşık 47 dakikaya gereksinim duyuluyor. KONA Elektrik, üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle 45 dakika (yüzde 80 şarj) gibi kısa sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj süresi ise ortalama 28-36 saat arası olarak veriliyor. KONA Elektrik, güvenlikte de en ileri teknolojieri sunarak yolcularını koruyor.

Dur-Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Sistemi sayesinde öndeki araç ile güvenli takip mesafesi oluşturuluyor. Şerit Takip Asistanı, Kör nokta çarpışma Engelleme Asistanı, Akıllı Hız Sınırlama Asistanı ve Arka Çarpışma Önleme Asistanı gibi pek çok ileri güvenlik sistemi, yolculukları daha güvenli hale getiriyor.

Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de

Hyundai Assan'dan KONA EV satın alanlara özel avantajlar

Merakla beklenen Hyundai KONA Elektrik, müşterileri için üstün fırsatlar sunan Hyundai Assan, ilk 5 bakım için bir ücret talep etmiyor. Araçlarını ev veya iş yerlerinde şarj etmek isteyen kullanıcılar için wallbox (şarj ünitesi) de hediye eden Hyundai Assan, ayrıca 250 dk'lık e-şarj kartını da ücretsiz olarak veriyor. Üstün avantajlarına servis tarafında da devam eden Hyundai Assan, yüksek voltajlı bataryaları 8 yıl ya da 160.000 km'ye kadar garanti kapsamında bulunduruyor. KONA Elektrik kullanıcıları, 1 yıl boyunca ücretsiz yol yardımı hizmetinden de faydalanabilecek.

KONA Elektrik için lansmana özel fiyatlar

Hyundai Assan, iki farklı donanım ve motor seçeneğine sahip KONA Elektrik'i lansmana özel fiyatlarla satışa sunuyor. KONA Elektrik Progressive 100 kW 487.000 TL, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734.000 TL'ye satılıyor.

Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de - Son Dakika


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